Histórico: una terna femenina dirigió por primera vez un partido en la Liga Uruguaya de Básquetbol

La guardia policial la miró con un aire a desconfianza mientras la cancha de Atenas se llenaba. Era octubre de 2015 y Valentina Dorrego había sido designada para encabezar la terna del clásico basquetbolístico entre Miramar y 25 de Agosto en la DTA (Divisional Tercera de Ascenso). Hacía ocho años que esos equipos no se enfrentaban y Dorrego tenía el nítido recuerdo de estar en la cancha, como espectadora, aquella noche en que todo terminó en una terrible batahola entre hinchadas.

El lunes Dorrego hizo historia. Junto a la internacional Vivián García y Alejandra Godoy dirigieron en cancha de Biguá el duelo entre Urunday Universitario y Trouville, correspondiente a la séptima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021. Un partido que será referencia de empoderamiento, un antes y después para las reivindicaciones, una expresión de justicia más íntegra: primera vez que tres mujeres se encargaron de arbitrar a hombres al más alto nivel del baloncesto nacional.

Leonardo Carreño

Godoy, García y Dorrego coordinan los últimos detalles

"Para mí esto claramente es un hecho histórico, me generó muchas emociones, me atravesaron muchos sentimientos, pero es un paso más, nos dieron la oportunidad y nos tocó a nosotras. Ahora hay que trabajar para que esto se normalice, para que a igualdad de condiciones no tenga nada que ver el género para las designaciones", contó Dorrego a Referí.

"La historia ha sido así, de empuje a la lucha por la igualdad. Vivián fue la primera internacional y la primera en arbitrar en Liga Uruguaya. Cuando nos recibimos de internacionales en FIBA, Alejandra y yo, en 2014, fue la primera vez que Uruguay tenía más de una árbitra internacional. Nos toca a nosotras alcanzar ahora metas como en su momento le tocó a (María) Arocena ser la primera mujer árbitro", comentó.

A Dorrego la desvela una pregunta: cómo captar más árbitras. "No encuentro la respuesta, somos 11 entre 120 árbitros, lo que representa menos del 10%; necesitamos ser más, pero la figura del árbitro está tan cascoteada que no atrae mucho. La contracara de eso son estos logros, estas conquistas".

El calentamiento previo

"Por suerte Uruguay viene acompañando una realidad mundial". En enero de este año, Natalie Sago y Jenna Schroeder acompañaron al experiente Sean Wright en un Charlotte Hornets-Orlando Magic. Fue la primera vez en la NBA con más de una árbitra en cancha. El fin de semana que pasó, en Nicaragua. Andreia Regina Silva de Brasil y Virginia Peruchini de Argentina dirigieron en la Basketball Champions League Americas un São Paulo-Flamengo en otro hecho sin precedentes en el básquetbol de la región.

"Somos el tercer equipo en cancha y sin hinchada, siempre se le protesta al árbitro, siempre la mitad está disconforme con un fallo y muchas veces te justifican el ganar o el perder por un fallo; no es atractivo está asociado a que te insulten, es difícil, es una carrera dura que requiere de temple y carácter para poder soportarlo", explicó Dorrego.

Dorrego impone autoridad

"El error está contemplado en el reglamento del básquetbol", dijo García al programa Historias Propias que se emite por TNU en marzo de 2020.

"Ser árbitro te termina de gustar después de ser árbitro, al principio la crítica, el insulto y el error lo sufrís", expresó.

Vivián García a la cancha

Jugadora e hincha de Deportivo Paysandú, García se decidió ser árbitra porque cada vez que iba a la cancha a ver a su equipo no entendía por qué el árbitro era el culpable de todo lo que pasaba. Una amiga le planteó el desafío. Llamó a la Federación y le dijeron que el curso ya había terminado. Las inscripciones se abrieron tres años más tarde, en 2006.

Casada con Diego Ortiz, también árbitro, García dirige a nivel internacional desde 2011, fue a un Mundial U19, dirigió el primer partido de la Liga 2019-2020 y es hoy la gran referente del referato femenino.

Vivián García, la gran referente

El proceso fue sufrido: "Sé que un error mío pesa 10 veces más que un error de un compañero hombre, ante la mirada de los jugadores, de la prensa y de los espectadores. Con el correr de los años soy uno más en el arbitraje, pero pesa un poquito más, los aciertos son aciertos, pero los errores pesan más", le dijo a TNU confesando que los errores cometidos le generan "culpa".

La última en debutar en Liga fue Alejandra Godoy, en un Nacional-Defensor Sporting, en enero de 2020. Pareja del árbitro Andrés Haller, este contó al portal basquettotal.com en una jugosa sección llamada "El equipo sin hinchada" que en 2018, en un partido decisivo de DTA entre Reducto y Danubio debió salir en su defensa: “Había un hincha de Reducto que la estaba puteando mal a Ale, me aguanté, una, dos, tres, a la cuarta fui y le dije: “mire que ella es mi señora y no la va a putear más”. Ahí el hombre quedó calladito y pidiéndome perdón”.

Alejandra es hincha de Aguada y Valentina de Goes. Ambas jugaron en las formativas del aguatero. La pasión de las tres es el básquetbol.

Leonardo Carreño Tintorelli lanza marcado por Jackson

El 7 de enero de 2017, Dorrego debutó en la Liga en cancha de Urunday Universitario en un partido en el que el local recibió al Hebraica Macabi de Leandro García Morales. Estaba invitada a un casamiento al cual, por supuesto, no fue.

"No esperaba esa designación porque recién era categoría N1. Me tocó con Andrés Lauhle que es uno de mis mejores amigos y con Alejandro Sánchez Varela. Dirigir a García Morales era el terror, en el scouting previo me preguntaba cómo me iba a hablar, cómo me iba a tratar porque es un jugador que tiene ese mito, de ser complicado. Pero conmigo ha sido un señor y siempre digo que es un jugador más para dirigirlo".

Dorrego le pitó falta ofensiva a Dotson sobre el Tico Delgado

El lunes, en el Urunday Universitario-Trouville (ganó el estudioso 87-84, pero eso es una anécdota), quedó claro. Ellas se pueden encargar de la situación.