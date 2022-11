"Fue un tuit infeliz, no debí publicarlo": Sotelo sobre opinión tras victoria de Lula en balotaje de Brasil

"Fue un tuit infeliz, se presentaba a equívocos y no debí publicarlo en esas condiciones", dijo este martes a El Observador el presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), en relación al tuit que publicó luego de la victoria de Luiz Inácio Da Silva en el balotaje contra Jair Bolsonaro.

“Con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina. Mamita”, publicó Sotelo después de que Lula Da Silva se impusiera con una estrecha ventaja sobre el actual presidente de Brasil Jair Bolsonaro (50,9% sobre 49,10%).

Minutos después, sin embargo, el titular del Secan aclaró sus dichos y aseguró que se había referido a la victoria de Lula de manera irónica.

“La literalidad y la mala fe destruyen la ironía”, señaló. “Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña!”, agregó el presidente de Secan.

“No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa. Si alguien no lo comprendió así reciba mis disculpas”, concluyó Sotelo.

La publicación original de Sotelo, sin embargo, desató la polémica y generó respuestas de todo tipo, incluidas críticas del líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, correligionario del presidente del Secan.

También se expresó en contra el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el Frente Amplio reclamó responsabilidades políticas por este tema, es decir, la renuncia del jerarca.