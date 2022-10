"Un error importante": Mieres criticó tuit de Sotelo tras balotaje en Brasil

El ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, criticó el tuit del director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y compañero de partido Gerardo Sotelo sobre las elecciones de Brasil, al que calificó como "un error importante".

"Fue un error importante por la función que cumple. Hablé con él. Es una macana", dijo el ministro en entrevista con Telemundo (Canal 12).

Tras la confirmación de la victoria del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre el mandatario actual Jair Bolsonaro, Sotelo publico en Twitter: "Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina. Mamita".

Minutos después el director de Secan publicó otro tuit tras las repercusiones en la red social: "La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña! No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa. Si alguien no lo comprendió así reciba mis disculpas".

Días previos a que se llevara a cabo el balotaje en Brasil, Mieres admitió que prefería que Lula ganara la elección del país vecino. “Lula es mejor que Bolsonaro por el tema de la democracia”, dijo Mieres a 970 Noticias.