FA busca responsabilidades políticas por dichos de Sotelo: "Obliga a una renuncia"

El Frente Amplio evaluará a partir de las próximas horas la situación política en torno a las declaraciones del director de los Medios Públicos, Gerardo Sotelo, sobre los resultados de las elecciones en Brasil. Sin embargo, a nivel parlamentario, entre los dirigentes de la oposición existe una posición común: el jerarca debería renunciar.

Así se lo dijo este martes a El Observador el senador Enrique Rubio. El tema fue planteado durante la jornada en la reunión semanal de la bancada. Allí, indicó el legislador, se expresó la molestia ante las declaraciones "absolutamente objetables desde todo punto de vista" efectuadas por Sotelo, que ponen en riesgo a juicio de los senadores los vínculos de Uruguay con Brasil en esta nueva etapa. "Consultaremos los caminos, pero esto no va a quedar así", ratificó Rubio. "No se puede negar el impacto que puede tener este dislate".

Este domingo vía Twitter, Sotelo reflexionaba así sobre el resultado de la elección brasileña: "Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina. Mamita" dijo, en referencia a Luiz Inácio Lula Da Silva y a Jair Bolsonaro. El director de los Medios Públicos luego intentó aclarar sus dichos. "La literalidad y la mala fe destruyen la ironía", expresó. "Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña! No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa. Si alguien no lo comprendió así reciba mis disculpas".

El tema será analizado en las próximas horas por los senadores opositores en consulta con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. "Es un razonamiento extendido de que una situación como esta obliga a una renuncia", dejó en claro Rubio. En ese marco, agregó el senador, el Frente Amplio evaluará consecuencias políticas más allá de Sotelo. En particular del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, que por su cargo es que tiene responsabilidad a nivel parlamentario.

El ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, criticó el tuit de Sotelo, su compañero de partido, "Fue un error importante por la función que cumple. Hablé con él. Es una macana", dijo el ministro en entrevista con Telemundo (Canal 12)