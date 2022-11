Delgado dijo que tuit de Sotelo sobre balotaje en Brasil fue un "error inexcusable"

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado dijo que el tuit de Gerardo Sotelo, director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), sobre el balotaje en Brasil entre Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula Da Silva fue "un error inexcusable".

"Discrepo radicalmente", afirmó el secretario, y agregó: "Yo no voy a opinar sobre política brasileña, como no me gusta que otros países opinen sobre la política uruguaya".

"Hay una nueva realidad, con un presidente electo, reconocido por Uruguay y felicitado por el presidente. Seguramente vamos a tener la mejor relación, porque tenemos objetivos comunes: un intercambio más fluido, un Mercosur más moderno, más abierto", agregó Delgado.

Sotelo recibió críticas dentro de la coalición de gobierno por un tuit que publicó el pasado domingo, luego de que se conociera que Luis Inácio Lula da Silva venció en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas sobre Jair Bolsonaro. "Con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina. Mamita", escribió en su Twitter personal.

Minutos después el director de Secan publicó otro tuit tras las repercusiones en la red social: "La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña! No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa. Si alguien no lo comprendió así reciba mis disculpas".

Esto no evitó que Pablo Mieres, ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente que Sotelo integra, dijera que las declaraciones del director de la Secan fueron "un error importante". "Fue un error importante por la función que cumple. Hablé con él. Es una macana", dijo el ministro en entrevista con Telemundo (Canal 12).

Por otra parte, los legisladores frenteamplistas piden la renuncia de Sotelo. El tema fue planteado durante la jornada en la reunión semanal de la bancada. Según indicó el senador Enrique Rubio a El Observador, allí se expresó la molestia ante las declaraciones "absolutamente objetables desde todo punto de vista" efectuadas por Sotelo.

"Es un razonamiento extendido de que una situación como esta obliga a una renuncia", afirmó Rubio.