Fuentes sobre la posible sanción tras el clásico: “Me parece una locura si se concreta”

El presidente del Club Nacional de Football, José Fuentes, consideró “una locura” si se concreta una sanción de dos partidos a puertas cerradas para los tricolores, y también para Peñarol, por los incidentes en el pasado clásico disputado en el Gran Parque Central.

El titular de los albos consideró que no se puede medir de la misma forma a los actos cometidos por los hinchas tricolores que por los que hicieron los mirasoles, por los que ambos clubes recibirían, según trascendió, una sanción de dos partidos a puertas cerradas.

El fallo de la Comisión Disciplinaria de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se conocerá este miércoles.

¿Cuáles son las denuncias que condenan a los dos clubes?

1) la denuncia de los tejidos y paraavalanchas de la tribuna Héctor Scarone engrasados, en la que se ubicaron los hinchas de Peñarol (responsabilidad de Nacional)

2) el objeto que lanzaron desde la Abdón Porte, que impactó en el golero Kevin Dawson (responsabilidad de Nacional)

3) cánticos (responsabilidad de Nacional y Peñarol)

Lanzamiento de proyectiles

4) el trapo provocador en la tribuna de Peñarol para recordar a Washi, el barra de Nacional asesinado (responsabilidad de Peñarol)

5) la gallina inflable que apareció en la tribuna de Peñarol (responsabilidad de Peñarol)

La gallina inflable en el clásico

6) la rotura en los baños de la tribuna visitante del Gran Parque Central (responsabilidad de Peñarol)

7) pedrea entre los hinchas (responsabilidad de Nacional y de Peñarol)

8) incendio en la tribuna visitante y daño en las instalaciones del club (responsabilidad de Peñarol)

El puesto de comida destrozado

9) daños al puesto de la tribuna visitante, robo de mercadería y daños estructurales (responsabilidad de Peñarol)

“Una sanción para emparejar”

Para Fuentes, “toman una sanción para emparejar cuando son cosas diferentes”, según dijo a 100% Deporte (radio Sport 890) al cuestionar que los dos clubes reciban el mismo castigo. "Me parece super injusto", dijo sobre que ambos reciban la misma sanción.

“Hay un ítem que nadie vio, nadie comprobó y que se le adjudica la responsabilidad a Nacional y no hay ninguna prueba que diga que Nacional fue quien engrasó los paraavalanchas”, expresó. “Dan por hecho una cosas que nadie probó y nadie vio, simplemente porque a la hora del ingreso de la hinchada de Peñarol eso apareció. Nacional se hace responsable de las cosas que se prueban, no de lo que se supone que hizo. En ese caso no hay ninguna prueba evidente”.

Lanzamiento de proyectiles

El presidente albo dijo que no está bueno medir qué hecho fue más graves, pero consideró que debía hacerlo.

“¿Es lo mismo tirarle algo a un golero, reprochable por cierto, es lo mismo que 15 o 20 personas motivadas por una incitación de la hinchada rival tiren piedras, cosa que repudiamos, es lo mismo eso que entrar una gallina inflable, que prender fuego todo un vestuario, tirar dos bengalas, romper las cámaras de reconocimiento facial, que poner una bandera haciendo alusión a un fallecido hincha de Nacional con una clara intención de provocar? ¿Es lo mismo?”, preguntó.

“¿Es la misma sanción para uno que para otro? Los incidentes son completamente diferentes”, agregó.

Para Fuentes fueron 15 o 20 los hinchas de Nacional que participaron de los incidentes y consideró injusto que por eso se queden todos los hinchas sin poder ver los partidos.

Las roturas en los baños

“Si 1.100 funcionarios policiales no pudieron controlar eso, pretenden que la hinchada logre controlar eso”, señaló.

“No se soluciona sancionando a la gente pacífica que va a ver el fútbol en un momento en que los estadios cada vez están más llenos. En un momento que la hinchada de Nacional y Suárez lograron este milagro de que la gente nuevamente tuviera el entusiasmo para volver al fútbol”, indicó.

Fuentes agregó que se hace “la fácil” al cerrar los estadios por dos partidos. “Me parece una locura si esto se concreta”, manifestó.

Además, el presidente tricolor consideró que con este tipo de sanciones lo que se quiere es que no haya público visitante en los futuros clásicos.

“Otra vez nos ganan los violentos”, agregó Fuentes. “Sancionar a las personas que van en familia a disfrutar una fiesta, privándolos de que vayan a los partidos, me parece una aberración”.