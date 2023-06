Fuerte suba en el mercado de granos genera oportunidades

El mercado de granos se volvió alcista en Estados Unidos con la mayor suba en varios meses. En Uruguay sigue en caída el precio del ganado gordo y empiezan a sentirse en el precio de exportación los valores deprimidos en China. La lana fue afectada por el fortalecimiento de la moneda australiana y volvió a caer por debajo de la referencia de US$ 8.

Soja 2024 en US$ 440

Con la soja 2024 llegando a US$ 440 por tonelada aparece la mejor oportunidad hasta ahora para ir cerrando kilos de soja en una relación insumo/producto favorable.

El ascenso de esta semana fue generalizado en Chicago, porque las áreas en sequía se expandieron fuertemente y hay una gran incertidumbre respecto a las precipitaciones por delante.

El clima en las zonas de cultivos de Estados Unidos es el gran factor que está incidiendo con mucha fuerza en los mercados y llevó a la soja posición julio a subir casi US$ 30 por tonelada en la última semana (+5,8%), para cerrar este viernes a US$ 538,85 en Chicago, el precio más alto desde mediados de abril.

La posición agosto remontó 8,6% y la de noviembre 11,5%, con una ganancia semanal de US$ 50 por tonelada.

Esta semana el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) corrigió de 39% a 51% la proporción de cultivos de soja bajo condiciones de sequía, muy por encima del 9% un año atrás.

La suba también abarca a la colza, que alcanzó los US$ 445 por tonelada, lo que también genera una oportunidad de ir cerrando los primeros kilos de esta zafra.

Agromercados.

El trigo también subió fuerte con los fondos en posición compradora y condiciones adversas para la cosecha de invierno de Estados Unidos (exceso de lluvias en estados productores), así como para Europa, con la sequía avanzando en Francia, Alemania y Rusia.

La posición trigo diciembre ganó más de US$ 21 por tonelada esta semana (+8,8%) y cerró a US$ 263 por tonelada este viernes. El fortalecimiento del trigo da sostén a la cebada para malteo, que estuvo por debajo de US$ 225 y está llegando a US$ 260 por tonelada.

En Uruguay avanzan fuerte las siembras de trigo y cebada que, en base a los pronósticos, pueden quedar prácticamente terminadas este mes, lo que asegura un buen potencial de rendimiento, por quedar todo implantado en fecha.

Novillo gordo en caída

El ajuste en el mercado de hacienda se profundiza, con los novillos por debajo de US$ 4 por kilo y expectativas de los operadores sobre cuánto más pueda bajar.

La industria mantiene una postura de cautela, con plantas que al cierre de la semana frenaron las compras. “Dicen que no pueden sostener esos precios, hay que preguntar día a día”, dijo Pablo Sánchez, del escritorio Walter Hugo Abelenda y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Novillos especiales que el martes se cotizaban desde US$ 3,90 hasta US$ 3,95 en cuarta balanza, ahora se proponen entre US$ 3,80 y US$ 3,90. Se trata de la séptima semana consecutiva de ajuste, un camino bajista que comenzó a principios de mayo.

Agromercados.

Por las mejores vacas los precios rondan los US$ 3,70 y entre US$ 3,80 y US$ 3,90 en el caso de alguna vaquillona muy buena. Las entradas van de 10 a 12 días, con disparidad entre plantas.

Sánchez comentó que hay algo de dificultad para colocar los ganados gordos más generales. La oferta de lotes especiales sigue muy escasa.

La demanda de China por carne vacuna es limitada y continúa con presión sobre los valores. “China no para de bajar”, apuntó un industrial consultado, una corrección que comienza a verse en el precio de exportación, con una marcada caída semanal en el valor por tonelada. Se ubicó en US$ 4.326, bien por debajo del promedio de los últimos 30 días de US$ 4.598, de acuerdo a los datos provisorios del Instituto Nacional de Carne (INAC).

Agromercados.

Ante esta debilidad internacional y mínima disponibilidad de ganado terminado, hay plantas con cierres temporales y dando licencia al personal, así como industrias otras con dificultades para operar con normalidad por falta de agua para cumplir con los procesos.

No hay presión de la industria. La faena, de hecho, fue la más baja de las últimas siete semanas. Con 37.385 vacunos tuvo su cuarta semana consecutiva de caída. Si se compara con el mismo periodo del año pasado el ajuste fue de -31%.

El mercado de reposición en negocios particulares muestra cierta estabilidad, comentó Sánchez. La oferta es moderada y la demanda selectiva. En las puertas del invierno se buscan ganados fuertes, de carcasas pesadas. Los valores rondan entre US$ 1,40 y US$ 1,50 para la vaca de invernada según la calidad, y novillos entre US$ 1,80 y US$ 1,90. Los valores para terneras en torno a 160 kilos van de US$ 1,90 a US$ 2. Y el ternero entero, demandado por la exportación y los acopiadores, cotiza entre US$ 2,40 y US$ 2,50. Los terneros castrados, dependiendo de los kilos, rondan los US$ 2,30.

En Pantalla Uruguay esta semana los resultados fueron dispares, con menor demanda para las terneras y las piezas de cría. Todo lo destinado a invernada rápida no mostró problemas de colocación, comentó a Tiempo de Cambio de radio Rural Carlos Jaso, de Escritorio Jaso & Jaso Negocios Rurales, integrante de Pantalla Uruguay.

En lanares subió la faena, pero no así los precios. Los negocios rondan los US$ 2,80 para cordero y borrego y, con mayor oferta, US$ 2,40 la oveja. Las entradas están rápidas, alrededor de una semana.

La faena de ovinos se recuperó y creció 29% respectó a la semana anterior, que había sido una de las más bajas del año.

En cuanto a las exportaciones de carne ovina, aumenta el volumen pero el precio sigue por el piso. La semana pasada tuvo una leve recuperación de valores, pero dentro de una clara tendencia bajista, que sigue posicionando a la carne ovina inusualmente por debajo de la carne vacuna.

El valor semanal fue de US$ 3.724 por tonelada. En los últimos 30 días móviles promedió US$ 3.682 por tonelada y mantiene una racha descendente desde mediados de mayo.

Mercado de lana en baja

El fortalecimiento de la moneda australiana frenó el impulso que el mercado lanero había cobrado la semana pasada y los precios bajaron tanto en dólares estadounidenses como en la divisa local.

El Indicador de Mercados del Este (IME) perdió el 1% en dólares y cerró a US$ 7,99 mientras que en moneda local la caída fue de 2,8% para cerrar a AU$ 11,74 por kilo base limpia. En las últimas dos semanas, aumento de tasas bancarias mediante, el dólar australiano ganó 5% frente al dólar al tiempo que el indicador lanero bajó 3%.

“Esto es una ganancia efectiva en precio de exportación, pero no es positivo para quienes venden localmente cada semana”, indicó el organismo Australian Wool Innovation (AWI).

Agromercados.

El porcentaje de ventas fue bajo, solo el 77% de los 39.672 fardos ofrecidos.

Las condiciones financieras desalentaron a la demanda, que se mantiene estable pero por debajo de los niveles habituales a esta altura del año, cuando faltan dos semanas para el receso de julio y los compradores deben asegurarse stock para sostener la actividad textil hasta mediados de agosto.

La industria china mantuvo una conferencia esta semana en la que los temas principales fueron innovación, inversiones en fábricas y en la transformación de la cadena de suministros tradicional, así como la necesidad de China de mejorar la calidad de sus productos para aumentar los márgenes en el mercado local.

Los compradores chinos se mostraron cautelosos y selectivos esta semana, al tiempo que los principales clientes italianos pujaron activamente por los lotes de lanas finas de mejor calidad y los compradores de la India aprovecharon los bajos precios.

De hecho, las lanas más finas fueron las que más retrocedieron, con pérdidas que superaron el 3% en dólares estadounidenses desde las 18 micras en adelante.

Por el contrario, las lanas medias y cruza aumentaron hasta 2,6% en el caso de las de 26 micras y 2,2% las de 28 micras.

A nivel local el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) informó operaciones por lotes Merino de 20,8 y 20,9 micras a un precio de US$ 5 por kilo base sucia para lanas acondicionadas con grifa verde y certificación RWS.