Galaxy Tab S6, la tablet que también es PC

"Imagina una experiencia más personal con la PC... sin una PC". Así presenta Samsung en su página oficial a su nueva tablet Galaxy Tab S6, que busca competir en el mercado con Apple –principal vendedor de estos insumos con su línea de iPads– con nuevas funciones.

Es que el nuevo dispositivo de Samsung también es laptop. Con una funda que funciona como teclado, la tablet posee un sistema, llamado "Samsung DeX", que provee una experiencia muy similar a la de estar frente a una PC personal, informó CNN. La funda, por ahora, viene por separado.

Además, la compañía surcoreana apuesta fuerte por su lápiz característico, el S Pen. Ahora, junto a sus distintas clásicas funciones al escribir sobre la pantalla, puede tomar fotos a la distancia, controlar películas y presentaciones con solo un botón. Se carga automáticamente al colocarlo en la tablet.

El dispositivo posee una memoria interna de entre 128 y 256GB y un CPU y GPU veloz, gracias a los hasta 8GB de RAM que muestran que Samsung apuesta fuerte a la productividad y diversión de sus usuarios, que se potencian con una pantalla Super AMOLED, su peso ligero de 0,5kg y sus cuatro parlantes AKG y Dolby.

Es el primer dispositivo de Samsung que incluye reconocimiento de huella dentro de la pantalla. Tiene hasta 15 horas de duración de batería y un sistema de carga rápida, su cámara frontal es de 8MP y cuenta con una doble cámara trasera 5MP-13MP.

Su precio en Estados Unidos es de US$ 649 para la tablet con 128GB de memoria (aún no hay precio para la de 256GB). El iPad Pro de Apple, su competidor directo, cuesta entre 749 y 950 dólares, y no incluye su Apple Pencil.

Está previsto que salga a la venta el 6 de setiembre en Estados Unidos, y su preventa comenzará el 23 de agosto, según informó CNN. Aún no hay una fecha prevista para su llegada en Uruguay.