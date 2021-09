Gandini dijo que Cosse es una “atrevida” y llamará al Ministerio de Industria y a Antel al Parlamento

El senador nacionalista Jorge Gandini anunció que pretende llamar a comisión general en el Parlamento al ministro de Industria, Omar Paganini, y al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, para que expliquen el proyecto del Antel Arena. Lo informará a las bancadas de todos los partidos, según confirmó este miércoles tras reunirse en la Torre Ejecutiva con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

“Yo sé que puede parecer raro porque estamos todos en el gobierno pero hay que darle estado parlamentario. No es una interpelación pero el ministro y el presidente de Antel tienen que dar cuenta y explicar esto. Esto es muy grave, pero muy grave. Esto se suma a la auditoria que hizo Antel y a los informes del Tribunal de Cuentas”, señaló, en rueda de prensa.

Además, criticó que la intendenta Carolina Cosse se haya defendido “descalificando” el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), publicado este martes. Consultado sobre los dichos de la expresidenta de la compañía estatal (2010– 2015), de que se trató de un “pseudoinforme herrerista”, Gandini dijo: “Es una atrevida. Sobre todo con su compañero, que es del Frente Amplio (FA) de la Jutep. Que lo votó, porque esto salió por unanimidad. ¿Qué quiere decir? Es una falta de respeto, es un acto de soberbia más, y es una falta de respeto a la institucionalidad”.

Es que el informe de la Jutep fue acompañado incluso por el vocal del partido opositor, Jorge Castro. Cosse se defendió y expresó que ese documento “es el reporte de un militante herrerista”. Para Gandini, “esto tiene que terminar para alguna gente, haciéndose responsable”, y apuntó que en el proyecto del Antel Arena no hay plan de negocios. “Lo que hicieron es una vergüenza, para justificar que iban a ganar plata. Se pronuncia el Tribunal de Cuentas, se pronuncia una auditoria que contrata Antel. ¿A quién le falta pronunciarse para decir que la señora Cosse al frente de Antel hizo esta obra con todas las violaciones a las normativas? ¿Quién más se lo tiene que decir? ¿Naciones Unidas, para que lo respete?”, sostuvo.

El legislador entiende que es necesario un régimen de comisión general porque “hay acusaciones muy pero muy fuertes”. “Esto lo dice la Jutep. Yo me pregunto: si alguien hace todo esto, observado por el Tribunal de Cuentas, sin transparencia, lo declara reservado por 10 años para que nadie lo pueda investigar y no pasa nada, la señal que les estamos dando a los demás administradores públicos (es) que pueden hacer lo que quieran y cualquier cosa. Y (pueden) no mirar ni la ley ni la Constitución. Y manejar la plata como se les antoje, que al final no pasa nada”, cuestionó Gandini.

Añadió: “Esto merece un debate parlamentario, los representantes del pueblo tenemos que hacernos cargo (y asumir) que en la cara nos están haciendo estas cosas. Le dieron (a Cosse) para que levantara el Cilindro (Municipal) caído, a una empresa que en sus giros no tenía hacer estadios. Y con plata que tendría que haber ido a las telecomunicaciones, hicieron un estadio. Hicieron un estadio sin un plan, sin saber cuánto costaba. Salió US$ 120 millones. Se lo dieron a los amigos para que lo ejecutaran, porque no hubo ni licitaciones ni procedimientos competitivos”, acusó.

Luego, “para tapar la embarrada lo declararon secreto y reservado durante 10 años, para ver si en la próxima ganaba el mismo partido y se olvidaban. No ganó el mismo partido. Nosotros destapamos la olla y ahora queremos que todo el mundo se entere. Y nada mejor que el Senado de la República reciba a las autoridades y podamos abrir todo, y pueda opinar el FA también”, afirmó.

En esa línea y tomando en cuenta que en el Parlamento están representadas todas las corrientes políticas, “les corresponderá a los 13 senadores del FA defender a su excandidata a presidente y hoy intendenta de Montevideo. Que la defiendan. Con papeles. Con papeles (...) Es lapidario el informe, lo entiende cualquiera, es terrible las conclusiones que se sacan”, concluyó.