“Tampoco soy un juez de nadie”, dijo Lacalle sobre cruce con presidentes y contó por qué evitó nombrarlos en la ONU

“Con voz respetuosa sin levantarla pero hay que hacerlo”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou sobre su decisión de hacerles saber su postura a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que en sus países no se respetan los derechos humanos. Así marcó postura el mandatario el pasado sábado en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“Con mucho respeto y serenidad, si uno dice alguna cosa en su país (...) y después cuando tiene a esos mandatarios en frente no le hace reclamo... ahí hay que decirlo”, reflexionó Lacalle Pou en diálogo con Telemundo (canal 12).

Sin embargo, este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) hizo críticas por el no cumplimiento de los derechos humanos en algunos países, pero no los nombró, como sí lo hizo ante la Celac. En esa línea, argumentó: “Es otro ámbito (el discurso), en México estaban presentes esos mandatarios, salvo el de Nicaragua que tenía a su canciller. Hoy no había ninguno de ellos, entonces, primero, que era sobreabundante. Y lo dicho, dicho está. Yo tampoco soy un juez de nadie, simplemente me parecía oportuno hacer un reclamo así en la Celac”.

En su intervención inicial en México, Lacalle Pou dijo que le genera “preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”. Y agregó: “Con el respeto debido, cuando uno ve que en países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las propuestas, cuando se encarcela a opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Noticia en desarrollo.