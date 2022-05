Garajes en Montevideo: barrio a barrio, ¿cuánto cuesta alquilar o comprar?

En el mercado uruguayo se comercializan unos 170 mil autos al año, lo que hace que el espacio de garajes sea un bien cada vez más codiciado en el país.

De hecho –según el director ejecutivo de la consultora Moebius, Gonzalo Martínez–, alquilar o comprar una vivienda con garaje es el ideal de los uruguayos. Pero no todos pueden acceder a esta cómoda tipología y quienes quedan por fuera de este combo perfecto, buscan alquilar o comprar una cochera por separado.

En el último año creció la demanda tanto de alquiler como de compra de garajes en Mercado Libre; el aumento fue de 9% y 6% respectivamente. Y si bien, generalmente, cuando sube la demanda suben los precios, en este caso durante el último año los precios tanto de alquiler como de compra se mantuvieron relativamente estables. Hubo un aumento de 2,5% en los valores de alquiler y un descenso de -0,9% en los precios de venta.

El alquiler de cocheras dentro de edificios está entre $ 3.000 –en zonas de vivienda promovida, por ejemplo: Centro, Ciudad Vieja, Cordón, Palermo, Unión, Tres Cruces y La Blanqueada– y asciende hasta $ 6.000 en barrios como Pocitos y Malvín, donde los garajes son muy requeridos. Además, hay cocheras que por otras variables como puede ser el tamaño, están por encima de este costo. Según Martínez, los garajes no generan gastos comunes porque prácticamente no tienen mantenimiento.

Según datos compartidos por Mercado Libre, el precio promedio de alquiler de garajes en los barrios donde hay más oferta ronda los $ 3.000.

Barrio Precio promedio Cordón $ 3.610 Pocitos $ 3.679 Centro $ 3.270 Ciudad Vieja $ 3.370 Punta Carretas $ 3.900

También está la posibilidad de alquilar espacios de garaje en parkings o estacionamientos. Según Martínez, estos están un poco más arriba en cuanto precios: “Es un negocio más financiero porque se construyeron estacionamientos exclusivamente para alquilarlos”, explicó. El promedio del costo mensual es de $ 4.500.

En Mercado Libre hay un total de 121 garajes para alquilar en distintos barrios de Montevideo, y cada zona tiene espacios con distintos precios.

Comprar un garaje en Montevideo

Según Martínez, los garajes en viviendas promovidas pueden rondar entre US$ 16 mil y US$ 22 mil. En Pocitos y Malvín van desde US$ 25 mil a US$ 35 mil, incluso puede haber algún garaje de US$ 40 mil: "Son muy pocos edificios; edificios muy puntuales", justificó el director ejecutivo de Moebius.

El precio promedio en los barrios donde se venden más cocheras en Mercado Libre es de US$ 18.204. Así se divide por zonas:

Barrios Precio promedio Centro US$ 13.820 Ciudad Vieja US$ 16.175 Aguada US$ 17.367 Cordón US$ 18.473 Pocitos US$ 20.400 Punta Carretas US$ 22.993

En cuanto a garajes a la venta, en Mercado Libre hay una oferta total de 219 publicaciones. Algunas de ellas son estacionamientos con espacio para muchos autos y que se venden como inversión.

“El aumento de proyectos de vivienda en construcción en Montevideo en los últimos años viene acompañado por un aumento del mercado de cocheras, por lo que es de esperar que en los próximos años la oferta siga creciendo. El crecimiento del parque automotor de la ciudad que año a año sigue aumentando, necesariamente va a derivar en una mayor demanda que ya se observa en el segmento de alquileres”, concluyó el gerente de la página de vehículos de Mercado Libre,Jonathan Szwarcman.

Los riesgos y costos de dejar el auto en la calle

Andrés Fontana es dueño de un taller mecánico, y según dijo a Café & Negocios, es habitual que los vehículos que están en la calle todo el tiempo sufran daños. Algunos de los más comunes son la rotura de vidrios, la rotura de espejos y la de faroles delanteros.



El precio para reparar este tipo de averías depende del auto, y de la elección de los repuestos (originales o no) por parte de los clientes, pero Fontana expuso los costos a grandes rasgos. El cambio de vidrio no original es de aproximadamente $ 3.000, el de espejos entre $1.500 y $ 25 mil y el de faroles puede variar entre $ 6.000 y $ 20 mil cada farol dependiendo del automóvil.