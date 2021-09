García dijo tener "huellas digitales marcadas" por cómo le "dieron" por la compra de los Hércules": será interpelado

"¡Miren que esta cara tiene huellas digitales marcadas! ¡miren que nos dieron con el tema de los aviones Hércules!" Esa fue la primera frase que, el jueves 9, pronunció el ministro de Defensa, Javier García, cuando en el Senado se le volvió a consultar sobre la compra de esos aviones. Un tema que, finalmente y luego de un año de idas y vueltas, lo llevará a ser interpelado en el Parlamento.

La bancada de la oposición oficializó este miércoles el llamado a sala del ministro ante la Cámara de Diputados. Será entre la última semana de setiembre y la primera de octubre. Allí deberá responder sobre la polémica adquisición de las aeronaves.

"Son inversiones país" afirmó García en esa instancia. "Vaya que nos dijeron cosas, pero fue un salto cualitativo para la Fuerza Aérea desde el punto de vista estratégico", expresó el ministro, adelantándose al debate que deberá dar.

García apuntó allí a la misión más reciente que esas aeronaves debieron desempeñar. En el mismo momento en que estaba hablando, uno de los Hércules C 130 H partía en dirección a la base aérea Torrejón de Ardoz, en Madrid, para traer a Uruguay un radar secundario Indra y dos estaciones de posicionamiento satelital y así paliar los problemas de control de tránsito aéreo, producto de un proceso de "desinversión" que el ministro adjudicó a los gobiernos del Frente amplio.

"Estamos comenzando un proceso que se tenía que haber empezado, pero no importa. Lo que importa es que las cosas se solucionen y empezamos a solucionarlas. Esa es la satisfacción que tenemos", afirmó.

La defensa de la compra de esos aviones alcanzará a otros aspectos. Por ejemplo, su rol en la llegada de laboratorios móviles de hisopados a los departamentos de Rivera y Cerro Largo, en el marco de la emergencia sanitaria. También el transporte, desde Estados Unidos, de los cuatro ultrafreezers para la conservación de las vacunas adquiridas a la farmacéutica Pfizer. Además, Los Hércules permitieron traer desde Córdoba 260 respiradores, destinados a pacientes con covid-19.

"Señalo esto porque hubo muchos comentarios sobre la utilidad" de las aeronaves, expresó García en esa ocasión ante los legisladores.

La interpelación fue planteada por el diputado Gerardo Núñez (PCU) y contó con el voto de su bancada y del diputado Eduardo Lust (Cabildo Abierto), luego de varios pedidos de informes y comparecencias de García en comisiones parlamentarias sobre la compra, anunciada por el Poder Ejecutivo en setiembre de 2020 en una negociación directa con el Estado español, a través del mecanismo de compra por excepción.

Dos aviones "jubilados, costosos y sin garantías" como los describió Nuñez, al referirse a las aeronaves, salidas al mercado en 1976, por los que Uruguay desembolsó US$ 26 millones, y que para operarlos debe invertir US$ 9.000 por hora en cada unidad. "Fue una mala compra", insistió Núñez al señalar el contexto de "profunda crisis social" y de "recortes" en los que la operación se realizó, que afectan a todo el Estado en general pero, en forma particular, a las propias Fuerzas Armadas.

Fue además una compra "poco transparente", según se dice desde el Frente Amplio, que asegura haber encontrado en el proceso varias "desprolijidades". Una de ellas, es que la la compra se saldó con un informe en contra de la divisiones jurídicas de la propia Fuerza Aérea y del Ministerio de Defensa.

Ese informe, citado por Núñez y al que accedió El Observador, cuestionó que España no aceptara la intervención de un tercero en caso de controversia entre los países. Tampoco que la nación asumiera ningún tipo de responsabilidad sobre el estado de las aeronaves y no otorgara tampoco alguna garantía.

En la respuesta a uno de sus pedidos de informes, Defensa le responde a Núñez que el ministerio analizó cuatro ofertas antes de decidirse por la española. "Eso es mentira", aseguró el diputado, que dice tener pruebas de que el negocio se concretó a través de gestiones realizadas por el actual canciller Francisco Bustillo, en ese entonces embajador en España. Solo después de cerrado el negocio, apuntó, llegaron ofertas de dos firmas privadas.

García deberá responder por otra polémica relacionada a los Hércules. El adquirido por Uruguay es un modelo especial, que entre otros aspectos permite proveer de combustible en el aire a otras aeronaves. Un elemento que fue presentado como un "plus" por parte de las autoridades para fundamentar su compra.

Según explicó a El Observador el diputado Carlos Rodríguez (MPP), a esos efectos cuentan con tanques de depósito que se ubican en el interior de cada aeronave. El problema, indicó, es que no llegaron a Uruguay cuando los aviones fueron trasladados bajo el argumento de que "ocupaban demasiado espacio". Los tanques permanecieron en España, bajo responsabilidad del Ministerio de Defensa.

Luego de varios pedidos de informes, el ministerio le señaló recientemente que se iría a contratar un flete para traerlos finalmente al país, a un costo de US$ 22.000. Pero, según marcó Rodríguez, en el listado que se presentó sobre la operación los tanques figuran con un precio de US$ 17.000, con lo que, en los hechos, su traslado resultará más oneroso que su valor en sí.

El mensaje del Frente Amplio también remarcara que, mientras se optó por comprar los Hércules, el gobierno recortó $ 140 millones el año pasado el presupuesto destinado a las inversión e unidades navales para la custodia del territorial, en donde este año habrá apenas $ 50 millones.

Al momento de concretar la compra el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Luis Heber De León, había señalado que a los Hércules les restaban 17.000 horas de vuelo, con lo que su vida útil estaba calculada en otros 40 años.

El ministro García había señalado a su vez que lo que se pagó por las aeronaves fue significativamente menor que los US$ 38 millones que el gobierno de Tabaré Vázquez pensaba pagar por un solo avión similar.