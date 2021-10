Gas Sayago: Antía dijo que el gobierno del FA “insistió en que los números tenían que dar y forzó a que dieran”

El exdirector blanco de UTE Enrique Antía compareció este jueves ante la Justicia por la investigación acerca de presuntas irregularidades en el proyecto de Gas Sayago. En declaraciones a la prensa, luego de la primera audiencia del caso, el actual intendente de Maldonado señaló que “el gobierno insistió en que los números tenían que dar, y forzó a que los números dieran”, en referencia a la administración frenteamplista encabezada por José Mujica (2010– 2015).

Añadió que el director nacional de Energía, Ramón Méndez "insistía e insistía. Y hablaba siempre de una presencia fuerte de Aratirí, que Aratirí estaba en el aire. Muchos pensábamos que no salía, y terminó no saliendo. Era un tiro al aire lo de Aratirí. Todo se basaba en eso, y era una inversión tremenda”.

Fuera del juzgado penal de la calle Juan Carlos Gómez (Ciudad Vieja), resumió que hubo “falta de información, poco análisis técnico y mucho voluntarismo”. “Mirando con el diario del lunes, dijimos: acertamos. Parezco un gurí”, expresó Antía, sobre esa postura negativa al proyecto.

Además, sobre el proyecto consideró que “había mucho interés en que saliera demasiado rápido”. “Y eso nos preocupaba. Hubo un exceso de voluntarismo. ¿Cuáles fueron las razones? No las sé. Lo que tengo claro es que esto fue una idea muy teórica que fracasó, y que le costó al país y todavía le está costando. Todavía tiene que pagar a (Marta) Jara un montón de plata”, expresó.

Antía enfatizó en que “era un proyecto que había que sacar pero no estaba estudiado” y en el que las autoridades “hablaban de valores” del dólar, que después no se cumplieron. “Faltaba mucha investigación técnica y mucho análisis de riesgo de la inversión”, agregó.

Recordó que la ubicación de la planta tuvo cuatro lugares durante la planificación del proyecto. “Esa fue la primera falta de estudios técnicos (…) Había una serie de cosas que a nosotros nos preocupaba a la hora de tomar posición. A nosotros nos faltó información”, afirmó.

“Una lástima que un proyecto de tanta importancia para el país no se le hubiera dado el tiempo necesario para el análisis de todos los partidos”, reclamó, y aseguró que “el proyecto no tenía posibilidad de ser financiado”, una vez que Argentina mostró desinterés. “Los números a los técnicos de UTE no les daban”, remarcó.

Antía dijo que votó en contra del proyecto en 2013 en un acta del Directorio de UTE. En ese momento, el dirigente nacionalista lo integraba. Ese documento forma parte del expediente que ahora investiga el Poder Judicial; otros exjerarcas y actores políticos comparecieron también en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, a la tarde. Para los próximos días hay más citaciones.

Las actuales autoridades de UTE presentaron una denuncia ante la sospecha de irregularidades en el frustrado proceso de la planta regasificadora, gestionada por la paraestatal Gas Sayago, que perteneció en un 80% a Ancap y en un 20% a UTE.