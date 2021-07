Vicepresidente de INAU denuncia “gastos siderales”: US$ 600 mil por construcción de un hogar de cuatro dormitorios en Colonia

Ausencia total de indicadores y de procesos, graves e históricos problemas de gestión que tienen a la institución “parada hace décadas”, junto a un sistema de expedientes a través del que se maneja todo y que termina impactando en la apertura de centros, los llamados o las licitaciones. Ese fue el diagnóstico de Aldo Velázquez, vicepresidente del INAU en representación de Cabildo Abierto, sobre el organismo que le tocó integrar y al que denomina “el infierno de los expedientes”, planteó este miércoles al comparecer en el Parlamento, junto a resto de las autoridades, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas.

Además denunció que existen graves problemas de control en la división Arquitectura, que llevaron al organismo a verse obligado a enfrentar “costos siderales”.

El vicepresidente del INAU reveló que en la reforma del piso que se alquiló para el área Jurídica, en la que se desempeñan 50 personas, se gastaron US$ 500 mil.

Por otra parte, en la construcción de un hogar de Colonia, de cuatro dormitorios, se gastaron US$ 600 mil. Para el nuevo Centro de Formación y Estudios (Cenfores), se compró un edificio por US$ 1,5 millones, en el que se gastó US$ 1 millón más en arreglos.

Según Velázquez estos “inconvenientes” aplican también a obras mucho más sencillas. Por arreglar el patio de un hogar infantil en Artigas, de 100 metros cuadrados, el presupuesto es de más de US$ 80 mil.

El vicepresidente insistió y habló de autorizaciones de gastos que rozan lo “ridículo”. Por ejemplo, por un muro de 30 metros de largo por un metro de largo, se les pasó un costo de $ 500 mil.

“La justificación era que no entraran los perros a un CAIF”, ironizó. “A lo sumo, podría contener a un chihuahua”.

Para Velázquez no se trata de cuestionar la utilidad o necesidad de esas compras “Son problemas de gestión que terminan haciendo que el INAU pague más”, señaló. El jerarca sostuvo que estos presupuestos se terminan aprobando, justamente, por la “vorágine” que vive la institución. “Mejorando estas cosas se generarán muchísimos ahorros”, aseguró.

120 asuntos por sesión

Según dijo, todo allí pasa por el directorio. “Tratamos 120 asuntos por sesión cada semana”, explicó. “Muchas veces tenemos que preguntar y cualquier cosa que queramos saber nos lleva dos semanas recopilar la información. Es una cuestión histórica”.

Esto provoca, apuntó, que muchas decisiones que se podrían tomar a nivel medio tenga que llegar al directorio y se forme un “cuello de botella” que demora más cualquier cambio que se pretenda aplicar.

Velázquez mencionó el caso de un niño de seis años con trastorno del espectro autista (TEA) ingresado en la institución. No controlaba esfínteres y no hablaba, por lo que se solicitó tratamiento en una clínica especializada. “El expediente demoró un año en llegar al directorio”, contó. “Ese niño estuvo un año para recibir ese tratamiento”.

Según opinó, el sistema de gestión del organismo se basa en dos pilares: la desconfianza y la falta de transparencia en la información.

Uno de los problemas, dijo, es la ausencia de sistemas. “No sabemos cuándo los supervisores van a visitar los centros”, afirmó. “No sabemos cuándo se va, qué se hace, qué se encuentra ni los problemas que se detectan”.

Todos estas situaciones generan, a su vez, otros problemas. Los informes que el INAU debe enviar al Poder Judicial no salen a través de abogados del organismo; la mayoría, según Velázquez, lo hacen directamente a través de asociaciones civiles.

Eso provoca que la institución tenga que afrontar multas por incumplir con un informe o una orden judicial. A corto plazo enfrenta una por US$ 300 mil y otro por US$ 80 mil.

Fundación A Ganar

Velázquez también se refirió a la polémica en torno a las contrataciones para la gestión de ocho centros CAIF en Paysandú, un proceso recientemente observado por el Tribunal de Cuentas.

Para el vicepresidente del INAU la intendencia sanducera viene incumpliendo sistemáticamente todos los convenios firmados desde 2008, que la obligan a abrir cuentas separadas para el manejo de cada uno de los proyectos y así controlar la entrada y salida de fondos.

“Como la intendencia no tiene esto no tenemos forma de hacer una rendición individual de cada proyecto”, lamentó.

El representante de Cabildo Abierto coincidió con la directora frenteamplista Natalia Argenzio en que la Intendencia de Paysandú incumple además con el convenio al contratar a la Fundación A Ganar. A su juicio, en ambos casos ameritaría por parte del INAU la rescisión de los contratos.

Efectos de la pandemia

La pandemia de covid-19 tuvo un impacto particular en el INAU. Tuvo que enfrentar 6.613 cuarentenas de trabajadores a lo largo de 2020, con un promedio de duración de 20 días cada una.

Esto determinó que se deberían cubrir con contratos especiales 120 mil días de trabajo.

Del total de cuarentenas de funcionarios, 1.464 trabajadores resultaron positivos y cursaron la enfermedad el año pasado.

A su vez, 8.043 niños y adolescentes bajo amparo de la institución debieron guardar cuarentena. De esa cantidad, 2.119 se contagiaron.

Para afrontar los gastos extraordinarios derivados de la epidemia, el instituto tuvo que invertir el año pasado US$ 1,1 millones y calcula que, este año, la cifra trepará a los US$ 3 millones.