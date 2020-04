Gerardo Sotelo asumió la dirección de los medios públicos

A principios de marzo, el experiodista Gerardo Sotelo le solicitó al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, la postergación de su designación al frente de la dirección de los medios públicos hasta después de las elecciones departamentales. La decisión del dirigente del Partido Independiente obedeció a que integra el equipo de la candidata de la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo (IMM), Laura Raffo. Sotelo es el tercer suplente.

Ayer asumió nuestro querido amigo y compañero @Cybertario como Director de los medios públicos. Convicciones democráticas y una extensa y intachable trayectoria profesional. — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) April 25, 2020

No obstante, el pasado 22 de abril se emitió desde Presidencia la resolución que oficializa la designación de Sotelo como director de los medios públicos, y este viernes asumió en el cargo. De esa forma, el dirigente de la coalición queda al frente de la dirección de Televisión Nacional del Uruguay (TNU) y de las radios públicas a través del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan).

La solicitud de postergación en la designación del cargo que realizó Sotelo se dio luego de que varios dirigentes frenteamplistas cuestionaran que estaba de lo "dos lados del mostrador".

Sotelo había pedido postergar el nombramiento hasta después de las elecciones departamentales, que frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus se aplazaron hasta el 27 de setiembre, según definió la Corte Electoral.

Si bien no existe restricción legal ni ética alguna, me pareció necesario tomar esta decisión, para alejar cualquier duda o sospecha sobre los valores y procedimientos de esta Administración (y míos en particular) en cuestiones de transparencia y garantías democráticas. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) March 5, 2020

Cuando comunicó sobre su pedido a da Silveira en su cuenta de Twitter, el integrante Partido Independiente aclaró: "Si bien no existe restricción legal ni ética alguna, me pareció necesario tomar esta decisión, para alejar cualquier duda o sospecha sobre los valores y procedimientos de esta Administración (y míos en particular) en cuestiones de transparencia y garantías democráticas".