En medio de polémica, Sotelo pidió a Da Silveira que postergue su designación como director de medios públicos

El experiodista Gerardo Sotelo le solicitó al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que postergue su designación al frente de la dirección de los medios públicos hasta después de las elecciones departamentales, informó este jueves en su cuenta de Twitter.

Sotelo asumió en el cargo el 3 de marzo y, por un lado, tiene entre sus manos la dirección de Televisión Nacional del Uruguay (TNU) y las radios públicas a través del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), mientras que, por el otro, también es el tercer suplente de la candidata de la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo (IMM), Laura Raffo.

El integrante del Partido Independiente dijo que si bien no existe "restricción legal ni ética alguna" al cumplir esa doble condición, tomó esa decisión "para alejar cualquier duda o sospecha sobre los valores y procedimientos de esta Administración (y míos en particular) en cuestiones de transparencia y garantías democráticas".

Acabo de comunicarme con el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, para solicitarle que postergue mi designación al frente de los medios públicos hasta después de las elecciones departamentales. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) March 5, 2020

Antes de tomar esta decisión, Sotelo afirmó a El Observador que permanecería como titular del Secan, y argumentó que no hay ningún impedimento legal. "El legislador no previó que aquello pudiera violentar los derechos de nadie", sostuvo.

Si bien reconoció que parte de la tarea como director es "marcar las líneas", sostuvo que "la decisión de cubrir o no cubrir", así como de "darle tantos o cuantos minutos a uno u otro (tema) no pasa" por sus manos. "No pasa ni va a pasar nunca", consideró.

El senador y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, sostuvo en una entrevista con el programa Facil Desviarse que "podría haber un análisis político" sobre el caso de Sotelo aunque afirmó que no hay una incompatibilidad jurídica.

"Podrá haber un análisis político que tendremos que evaluar. No lo hemos discutido", agregó. Consultado sobre si esa discusión debía darse a la interna de los independientes, Mieres respondió que es un tema que "tendría que analizar el Ministerio de Educación y Cultura con el propio interesado".

Sotelo fue el blanco de críticas en las últimas horas, ya que dirigentes frenteamplistas cuestionaron que esté de lo "dos lados del mostrador".

Uno de los críticos fue el exsenador frenteamplista Rafael Michelini, quien señaló en su cuenta de Twitter que "no parece ético ni conveniente" que sea suplente y también director de los medios públicos, que dependen del MEC.

Sotelo dijo que a partir de la decisión que tomó, trabajará de cara a la campaña departamental de Laura Raffo. Desde que asumió en la Secan, le restó horas a la actividad política para dedicarse a su cargo.

Eso, según dijo, fue planteado con el resto del equipo de Raffo, que dio el visto bueno. De esta manera, el suplente por el Partido Independiente redujo su participación a aquellas actividades por fuera de su horario como titular de los medios públicos.

En el caso de que Raffo sea electa intendenta, Sotelo dijo que priorizaría su gestión al frente del Secan. Además, recordó que hay dos suplentes más antes que él (Andrés Ojeda, por el Partido Colorado, y José Luis Alonso, por Cabildo Abierto) y señaló que no formará parte del gabinete de la intendencia.