Giordano: "Sin dramatizar estamos tratando de mejorar la concreción ofensiva"

El técnico de Nacional, Jorge Giordano, brindó el miércoles una conferencia de prensa virtual, contestando las preguntas que enviaron los periodistas vía WhatsApp a un funcionario de comunicación del club. La conferencia fue editada y enviada luego a los medios.

Giordano habló sobre los motivos de la carencia de gol del equipo, el partido contra Wanderers y el clima que existe dentro del plantel, entre otros temas.

Cambio de sistema

"Los sistemas de juego son dinámicos, no son estáticos. En Cerro Largo defendiendo jugamos 4-5-1, así que por ese lado no está el análisis que hago. Los jugadores ocupan una posición de inicio que después es dinámica".

Lo positivo de la postergación de la fecha

"Tener más días de trabajo permite otro tipo de trabajo, más tiempos, nos sirvió para seguir en la línea de planificación que teníamos y tratar de mejorar día a día, analizando, y tratando de darle soluciones a las cosas que no están saliendo bien y potenciar las cosas que están saliendo bien".

La falta de gol

"Estamos con una carencia en la concreción ofensiva, nos ocupa, estamos tratando sin dramatizar ni darle la importancia desmedida a la situación, estamos tratando de mejorar".

¿A que se debe la falta de gol?

"En Copa a los planteamientos, a la estrategia que decidimos llevar a cabo, con la cual clasificamos octavos y no pudimos pasar después. Y en el plano local, la responsabilidad es mía".

¿Ya se piensa en el clásico?

"Estamos enfocados en Wanderers, seguir la línea que hemos dicho día a día, el partido más importante de Nacional es el que viene. El clásico es importante pero mi función es hacer foco y preparar bien el partido con Wanderers".

El largo tiempo sin brindar declaraciones

"El club tiene un protocolo de prensa, al que me apego por ser funcionario. Las decisiones son del departamento de comunicaciones en el cual confío plenamente y me adapto a las necesidades del club".

Las posibles bajas al final del torneo

"Concreto a mí no me llegó nada, sí trascendidos. Siempre preocupa perder jugadores de un plantel que hemos conformado y somos conscientes de que el fútbol uruguayo necesita de las transferencias y lo que tenemos que hacer los entrenadores es reinventar cosas y en el caso de tener presupuesto contratar".

Staff Images / Conmebol

El clima dentro del plantel

"A diferencia de que nos ponen que está todo mal, no lo vemos así, por el análisis que hace el periodista. No estamos en un buen momento de rendimiento, sobre todo ofensivo, pero es de lo que se trata cualquier actividad laboral, analizar, tener mucha autocrítica, reconocer que no estamos en un gran momento, lo reconozco plenamente y es lo que me corresponde mejorar en el club, futbolísticamente. Deberíamos en este partido ver alguna mejora, porque de las cosas que no hemos podido cristalizar, hemos tratado de darle solución".

La cuarta amarilla de Martínez

"La decisión de sacar una amarilla no es de ningún futbolista, es del árbitro. Y no está en nuestra cabeza mandar a algún futbolista a sacarse la amarilla, en relación a lo que decimos, que el partido más importante es el que se está jugando y el que viene. No nos parece toda esa planificación que se saca la amarilla hoy para que juegue mañana, no va por ese lado porque tenemos un plantel competitivo".

Leonardo Carreño

La vuelta de Gedoz

"En este momento no estamos evaluando esa situación, seguramente en los próximos días tendremos que comenzar a evaluarla".