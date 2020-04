Jorge Giordano y cómo llegó a liderar la estadística de los entrenadores

"El técnico tiene que saber que el resultado es determinante”. Lo dice el entrenador que en la última década, la de 2010, dirigió más partidos en el fútbol uruguayo. “Hay que dejar la queja porque si las cosas no rinden hay riesgos; hay que ver muy bien a lo que uno se dedica”, agregó Jorge Giordano (55 años) a Referí.

El actual secretario técnico de Nacional lleva prácticamente toda su vida viendo, estudiando y enseñando fútbol. Fue jugador y dirige desde la década de 1990, cuando empezó en Atlético Florida, el cuadro de su ciudad. Desde 2010 acumula 217 partidos como técnico y encabeza la lista de entrenadores con más partidos en el fútbol uruguayo. Le sigue Leonardo Ramos con 193.

Giordano no tenía el dato preciso, aunque sí recordaba que cuando estuvo en Juventud de Las Piedras había alcanzado los 100: “Es una cifra que significa mucho porque siempre me preocupé de cuidar la carrera, y la estadística es una consecuencia de ese cuidado. De tratar de armar una carrera duradera, que se prolongue en el tiempo, y la estadística ayuda a contabilizarlo”, expresó.

AFP

Si bien el lapso utilizado para el inicio del informe fue el año 2010, el primer equipo profesional que dirigió Giordano como líder de un cuerpo técnico fue dos años antes, en Fénix.

“Uno se va preparando para eso; dentro de los objetivos que yo tenía estaba en algún momento poder dirigir un equipo técnico. Por suerte en todo este camino he tenido compañeros que son los que han hecho la carrera conmigo y casi siempre tuve los mismos, y cuando no los tuve fue porque les salieron posibilidades para mejorar y bienvenido sea, soy de esa idea, de que la gente tiene que crecer, desarrollarse y tratar de hacer lo que sueña”.

Aquella primera experiencia “fue difícil -dijo Giordano- por lo que significa trabajar en Primera división en equipos importantes. Siempre voy a estar agradecido por la posibilidad, pero lo que más cuesta es mantener la continuidad y ese dato estadístico marca que sucedió por algo”.

Fénix ascendió tras coronarse campeón de la temporada 2008/2009. “Los objetivos tienen que ser realizables, sino estamos hablando de sueños. Ir a una copa internacional con Juventud de Las Piedras para mí fue un paso importante, que Wanderers figurara como cuarto en la Tabla Anual y fuera a la Libertadores era un objetivo, pasar a Santos con River Plate para mi es algo importante en la carrera. Después va teniendo altibajos, mejor o peor, pero destaco la continuidad en el trabajo, porque nadie te contrata porque sí, todo el mundo lo hace por algo, más allá que después las cosas salgan mejor o peor”.

Luego de pasar por Danubio, Rampla Juniors y Racing en el fútbol local, llegó a Juventud de Las Piedras en 2013, un ciclo especial para el entrenador.

Camilo Dos Santos

“Fue un período que me abrió los ojos, ayudado por mis compañeros de trabajo, por los futbolistas y los dirigentes, de que el entrenador debía gestionar el club y sobre todo cuando los clubes tienen pocos recursos. Capaz que estoy equivocado, pero no se puede estar aislado de la formación porque si el club no toma ese camino es imposible que salga adelante. De a poco fuimos haciendo cosas, todo no sale de inicio, hubo que desviarse en algunos momentos porque los resultados lo exigían, por un montón de cosas, pero se terminó ese período de trabajo con un equipo que el 80% tenía futbolistas del club y después con otros entrenadores hicieron muy buenas cosas como volver a la categoría”.

“A partir de Juventud yo me empecé a preparar en gestión, porque identifiqué que no alcanza con dirigir el equipo porque los dirigentes necesitan de la creación de patrimonio y posibilidades de seguir en la carrera y lo económico y del único lado que puede ayudar el entrenador es formando buenos futbolistas”.

Giordano tiene una visión crítica con respecto al lamento de los técnicos cuando son despedidos en medio de la temporada porque los resultados no son positivos: “Si te dedicás a la carrera de entrenador, tenés que saber que el resultado es determinante. En algunos lados se podrá estirar porque hay una buena propuesta de trabajo y hay gente que la identifica y se anima a esperar o a proyectar otras cosas y en otros lados las presiones son distintas, pero es duro lo que voy a decir: el entrenador no puede andar quejándose que lo sacan de un equipo porque no gana, porque es lo que marca el mundo. En Colombia hay un promedio de cuatro meses, en Brasil de tres meses. Nosotros tampoco estamos tan mal. Hay muchos entrenadores que han cumplido muchos procesos de trabajo y no siempre les ha ido bien. También los dirigentes han cambiado, tienen otra óptica, ha ingresado al fútbol gente con mucha capacidad y ve cuando algo puede salir adelante o cuando no hay cómo”.

Camilo dos Santos

Además, agregó: “Es la realidad del mundo, muy buenos entrenadores, exitosos, con carreras extraordinarias, han tenido que dejar a los equipos por los malos resultados. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que la pérdida de la dirección de un equipo no es una cosa personal, sino que es un cambio para tratar que las cosas se encaminen. Obviamente que cuando uno sale de un equipo es porque está mal, o por lo menos no logra resultados. Y cuando uno llega a un equipo en mitad de temporada es porque otro colega que tal vez trabajó magníficamente, no encontró el resultado y llega otro entrenador, hace tres entrenamientos y el equipo empieza a ganar. Esas cosas en el fútbol son muy comunes”.

Por último, sobre este tema, reseñó: “Hay que dejar la queja porque si las cosas no rinden hay riesgos, hay que ver muy bien a lo que se dedica uno. Es duro dicho así, pero es así”.

En 2011 el floridense estuvo al frente del equipo CNI (Colegio Nacional de Iquitos) de Perú. “Fue una experiencia que nos enriqueció porque conocimos otra característica de jugadores, un equipo que era de la selva, que tenía que viajar cada 15 días y cada vez que lo hacía perdía tres días de entrenamientos, no por culpa de nadie sino porque no había vuelos directos y hubo que emplear distintas estrategias para entrenar. A mi me sirvió como experiencia y de hecho sigo en contacto con el equipo. Ahora que está en Segunda lo estoy siguiendo mucho y hablando con los directivos porque realmente quedé muy conforme por la forma en que nos trataron y cómo fue la experiencia”.

De los 217 encuentros que dirigió en la última década, rescata algunos por su importancia. “Los partidos de clasificación de River frente a Santos, sé que podíamos pasar una vez en 10, y pasamos porque nos preparamos para pasar. Hicimos 40 entrenamientos pensando en Santos, después nos costó en el torneo local porque es muy difícil enfocarse de vuelta, pero sabíamos que teníamos una chance, pero no fue de casualidad, fue trabajada. Con Juventud, clasificar ante Potosí en la altura; con Wanderers, un partido insignificante pero para mí fue importante, el último del torneo donde (Sergio) Blanco logró el récord de goles y el equipo hizo una arremetida y quedó cuarto en la Tabla Anual; cosas que los entrenadores valoramos, que de repente a la vista del público pasan por alto, pero para mi son cosas importantes”.

Desde el año pasado Giordano es secretario técnico de Nacional, otra función diferente a la de estar todos los días al costado de la cancha. Pero no renunció a continuar como técnico, todo lo contrario: “Sé que me va a costar mucho, pero me quedan algunos objetivos por cumplir que espero cumplirlos más adelante en la carrera”.

Por ejemplo, “tratar de dirigir equipos de primer nivel si surge alguna posibilidad y sobre todo de que cuando retome vuelva a ser con continuidad. Para que eso suceda, a veces hay que parar, reorganizarse y salir de vuelta. Siempre teniendo en cuenta que cuando salís del circuito, a veces podés quedar por el camino, pero son decisiones que hay que tomar”.