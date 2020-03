Gobierno asume responsabilidad por tarifas y cuestiona falta de republicanismo del FA

¿De quién es la responsabilidad ante el inminente ajuste de tarifas?

El Frente Amplio acusó al nuevo gobierno de querer tirarle la responsabilidad de la decisión a ellos y por eso le sugirió a esos jerarcas que no respondan la carta que el lunes les envió el director de la OPP, Isaac Alfie.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo este miércoles que lo que hizo el Poder Ejecutivo fue simplemente pedirle "información técnica" a los entes autónomos y que "obviamente" la responsabilidad política por la suba de tarifas es y será del gobierno, no de los directores frenteamplistas que aún dirigen esas empresas públicas.

En una declaración, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio señaló el martes que el "nuevo gobierno" es quien "tiene la potestad y la obligación de tomar las decisiones político institucionales correspondientes a la gestión de las Empresas Públicas".

Delgado respondió a ello: "A nadie se le pide la responsabilidad de la decisión. Obviamente que corresponde al gobierno de turno. No hay discusión al respecto", dijo Delgado en rueda de prensa.

"Pedimos información técnica de los entes autónomos que nos consta que ya la habían empezado a procesar", agregó el secretario de la Presidencia.

Aseguró que como el FA sacó esa resolución, no sabe qué pasará con la respuesta, que tiene como fecha límite de envío este miércoles a las 16 horas.

Camilo dos Santos

El secretario de la Presidencia cuestionó la actitud poco "republicana" del FA al negarse a dar información.

"Vamos a esperar, más allá de resoluciones políticas que vimos ayer que no contribuyen. Cada partido puede decir lo que quiera. Pero (sugerirle) a presidentes de entes autónomos no dar información al nuevo gobierno la verdad que nos parece que no es correcto, no es del todo republicano", agregó Delgado.

La diferencia está en la interpretación que el gobierno y el Frente Amplio le dan a la carta de Alfie.

Dado que el presidente Luis Lacalle y su equipo habían cuestionado durante la transición que el gobierno saliente no aplicara el ajuste correspondiente en enero, la izquierda interpetó que lo que el director de la OPP estaba haciendo con ese pedido era hacer cómplices a los directores frenteamplistas de los entes de la decisión política.

Delgado dijo que no. Aseguró que lo que necesitan es "información técnica", de la misma manera que la OPP solicita siempre -incluso durante los gobiernos del FA- información a los entes.

Agregó que durante la transición, la información que envió el gobierno era hasta febrero. Ahora, según el jerarca, pidieron datos y proyección de todo el 2020. "Sobre esa devolución técnica se evaluará", agregó.