Frente Amplio pidió a sus directores en entes que no propongan ajuste tarifario

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio recibió este martes a los jerarcas de las empresas públicas para discutir el pedido del nuevo gobierno de que elaboren un estudio y formulen una propuesta de aumento de tarifas.

En el partido de oposición hay "preocupación" por "la falta" de nombramientos de los nuevos directorios, así como malestar por el pedido de Isaac Alfie –director de OPP– a las empresas para que propongan un aumento, según una declaración emitida por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio.

En la reunión, según supo El Observador, se definió no hacer lugar al reclamo de Alfie y dejar el ajuste en manos del gobierno.

Los directorios de Ancap, Antel, OSE y UTE todavía cuentan con mayoría frenteamplista, dado que el Poder Ejecutivo aún no designó nuevas autoridades, que además requerirán venia del Parlamento. El gobierno de Luis Lacalle Pou pretende implementar un ajuste en las tarifas –le reprochan al gobierno saliente no haberlo hecho a comienzos de año–, pero, según afirman, para ello es necesario un informe previo de cada uno de los entes.

El Frente Amplio aprobó una declaración en la que se señala que el nuevo gobierno "tiene la potestad y la obligación de tomar las decisiones político-institucionales correspondientes a la gestión de las empresas públicas".

"Es diferente seguir integrando los directorios mientras se tramitan las venias para no dejar las empresas desprotegidas, a asumir la gestión desde la nueva política pública, que no conoce y que no le corresponde definir al Frente Amplio", agregó la declaración.

Presidentes de empresas públicas se retiran del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, que discutió pedido del gobierno de aumentar tarifas. @ObservadorUY pic.twitter.com/jo1pl7zOof — Martín Tocar (@tinchotoc) March 3, 2020

Los dirigentes concluyeron que si el gobierno tiene "la definición política" de aumentar las tarifas, no le puede "pasar la responsabilidad" al Frente Amplio, contaron participantes del encuentro. De ahí que la resolución señale que "existen mecanismos normativos que permiten sustituir temporariamente a los directorios actuales antes del nombramiento definitivo con las venias correspondientes, sin perjuicio de señalar que todos los cargos están a disposición del actual Poder Ejecutivo".

En otras palabras, la izquierda intima al nuevo gobierno a designar las nuevas autoridades de las empresas públicas si quiere realizar un ajuste tarifario. "Es un tema político, no normativo", resumió uno de los consultados.

Las potestades del Poder Ejecutivo para decretar un ajuste sin previo informe de los entes involucrados es motivo de discusión jurídica. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo este martes que "perfectamente" se puede hacer un aumento de forma "directa", aunque directores de las empresas consultados por El Observador dijeron que los procesos administrativos son más "complejos".

Fuentes de UTE y Ancap explicaron que sería algo inusual que el Poder Ejecutivo decrete un ajuste sin un informe previo del ente, pese a que legalmente siempre tiene la última palabra en cuanto a qué porcentaje se aplica. En el Ejecutivo de Lacalle apelaban a la voluntad y disposición de la coalición de izquierda para avalar los incrementos que definirán los ministerios de Economía, Industria y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

La ley orgánica de Ancap, en su artículo 13°, dice que "corresponde" al directorio "fijar los precios de venta de los productos monopolizados con aprobación del Poder Ejecutivo". La ley orgánica de UTE, en tanto, señala que será el directorio de la empresa quien "propondrá al Poder Ejecutivo para su fijación sus tarifas, tasas y contribuciones". "La formulación de las mismas deberá ser realizada sobre la base de la metodología que el Poder Ejecutivo establezca”, dice el artículo 14 de su Ley 15.031.

"Información disponible"

En su carta a los directorios de las empresas públicas, Alfie dijo que es "necesario" que "de manera urgente" se "proceda al estudio de los precios de venta (tarifas)" en función de distintos parámetros económicos, como el aumento del Imesi –uno de los principales componentes del precio de los combustibles–, la cotización del dólar, los aumentos de salarios la inflación y el precio promedio del barril de petróleo, entre otros.

El director de la OPP solicitó también que se le informe "cuál es la incidencia porcentual en el precio final de cada combustible de una variación de $ 100 en el precio del barril expresado en moneda local".

Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio evaluó que la información solicitada "ya está disponible". En la reunión estaba presente el exdirector de OPP, Álvaro García, y el exprosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, quienes expresaron que las nuevas autoridades ya cuentan con todos esos datos.

"El Ejecutivo tiene toda la información necesaria para tomar las decisiones. El proceso de transición habilitaba todas esas posibilidades. Se puso a disposición toda la información. Que no hayan participado activamente de esa transición es responsabilidad del actual gobierno", dijo Miranda.