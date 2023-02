Gobierno concretó operación de deuda por US$ 900 millones en el mercado local

La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central del Uruguay (BCU) realizaron esta semana una operación especial en el mercado local, que incluyó la emisión de Nota del Tesoro en pesos uruguayos, unidades indexadas y unidades previsionales, y canje de títulos del gobierno y BCU.

Pesos y Unidades Indexadas

La operación que tuvo participación de inversores institucionales y también minoristas comenzó el lunes con la reapertura de la Nota en UI con vencimiento en enero de 2029. El mono licitado fue de 700 millones de UI (unos US$ 100 millones) y se recibieron ofertas por US$ 269 millones. Finalmente se adjudicaron US$ 201 millones con una tasa de corte anual de 3,1%.

Las autoridades tienen la potestad de aceptar hasta el doble del monto licitado, en la medida que la demanda sea alta y el retorno solicitado por los inversores resulte conveniente. Esa fue la opción que se tomó en este caso.

Por su parte, el martes se realizó la reapertura del bono en pesos nominales con vencimiento en febrero de 2029. El monto licitado fue de $ 4.000 millones (US$ 102,5 millones) y hubo ofertas por US$ 231 millones. Las autoridades adjudicaron un monto de US$ 107 millones a una tasa de 10,38% anual. La anterior colocación de esta serie el mes pasado había sido con rendimiento de 10,49%.

Unidades Previsionales

La operación continuó el jueves con la nota en UP con vencimiento en mayo de 2040. Se licitó por 4.100 millones de UP (US$ 148,5 millones), hubo ofertas por US$ 402 millones, y las autoridades del MEF adjudicaron el máximo permitido (US$ 297 millones) con una tasa de interés anual de 2,11%.

Finalmente, este viernes se reabrió la nota en UP con vencimiento en setiembre de 2047. El monto base fueron 4.100 millones de UP (US$ 148,5 millones), hubo demanda por US$ 350 millones y se adjudicaron US$ 297 millones, también el doble de lo licitado originalmente. Estos títulos quedaron rindiendo 2,14%.

La operación permitía a los inversores la opción de pagar sus nuevos títulos entregando pesos, dólares o canjeándolos por otros títulos en circulación, con vencimientos entre 2023 y 2025. Inicialmente el monto total base de la operación era de US$ 500 millones, pero finalmente ascendió a alrededor de US$ 902 millones.

Como en otras oportunidades, la operación sirvió para que el gobierno cubra necesidades de financiamiento para 2023, despeje vencimientos de corto plazo y siga desarrollando el mercado en moneda nacional.