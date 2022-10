Suben las tasas en dólares: cómo será estrategia del gobierno para financiar el déficit y la deuda en 2023

Ante un escenario de suba de tasas de interés en dólares a nivel global y un contexto más desafiante y costoso para que los países emergentes (como Uruguay) pueda financiar su déficit y servicio de deuda pública, el Ministerio de Economía y Finanzas reforzará su línea de crédito precautorias con organismos multilaterales (de fácil acceso y sin riesgo de ejecución) para 2023 y no descarta recurrir al mercado de yenes como lo hizo en diciembre del año pasado.

Las necesidades totales de fondeo del gobierno central para 2022 se estimaron en US$ 4.479 millones y las de US$ 2023 se proyectan en US$ 4.185 millones. Para el próximo año, el gobierno estima un déficit primario de US$ 195 millones, amortizaciones de deuda pública por US$ 1.850 millones y pago de intereses por US$ 1.773 millones. El grueso de esas necesidades de financiamiento (US$ 3.710 millones) está previsto se obtengan a través de emisiones en el mercado doméstico e internacional, mientras que unos US$ 350 millones corresponde a organismos multilaterales e instituciones financieras.

Al cierre del primer semestre, Uruguay contaba con líneas de crédito contingente con organismo multilaterales por US$ 1.865 millones y liquidez de Tesorería por otros US$ 2.049 millones. Para el año 2023, el Ministerio de Economía proyecta un déficit fiscal equivalente a 2,6% del PIB.

La estrategia en el contexto actual

El director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Herman Kamil, informó a El Observador que en breve se estará publicando un nuevo reporte trimestral de deuda donde se van a “actualizar” las proyecciones de financiamiento para 2023.

“No estimamos que sean muy distintas a las que a las que ya tenemos proyectadas en el reporte anterior. Estamos afinando los números. La estrategia va a seguir siendo el grueso del financiamiento en los mercados de títulos y ya sea domésticos o internacionales”, anunció Kamil. El funcionario indicó que está previsto salir "por lo menos" una vez año al mercado exterior con la emisión de algún bono global y luego “respaldarse” en en la base inversora doméstica, “que ha sido muy importante para Uruguay durante la pandemia”.

El director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF comentó que hacia el 2023 el escenario está cambiando porque después de casi 9 años, "todo apunta a mayores tasas en dólares", aunque indicó que están emergiendo “divergencias” en las políticas monetarias de otros países cómo Japón. Precisamente, Kamil consideró que el mercado de yenes puede ser un “atractivo” y una opción para evaluar, ya que Uruguay ya dio un paso con la construcción de un bono Samurai en su momento. “Nuestro interés es continuar desarrollando el mercado de yenes”, indicó.

En diciembre del año pasado, Uruguay concretó la emisión de bonos de oferta pública en el mercado de Japón por un total de 50 mil millones de yenes (U$S 442 millones) en plazos de entre 3 y 15 años y con una tasa de interés anual del 0,71% en promedio. Esa fue la sexta vez que el país emitió títulos de deuda en ese mercado. La primera fue en 1994, luego en 1997, 2001, 2007 y 2011.

Por otro lado, el jerarca indicó que se está hablando con los distintos organismos multilaterales para “reforzar” las líneas precautorias de créditos, que tuvieron un rol central para financiar al gobierno uruguayo al arranque de la pandemia (marzo-mayo de 2020).

Asimismo, el funcionario admitió que hoy no están dadas las condiciones para que volver a emitir deuda en pesos nominales en el mercado global, pero “para nada” se descarta esa alternativa en la medida que la inflación comience a ceder, y que la volatilidad empiece a reducirse una vez que la Fed señalice una pausa al aumento de tasas.

“Acá el problema no es solo que están subiendo las tasas sino que no sabemos el pico”, explicó. Añadió que en la medida que se despeje esa incertidumbre, seguramente retorne el apetito para la emisión de deuda local de los mercados emergentes.

El tope al endeudamiento

La Ley de Presupuesto 2020-2024 incluyó un nuevo marco legal para el endeudamiento neto, que se define como el total de endeudamiento bruto (emisión de títulos de mercado y desembolsos de préstamos), deducidas las amortizaciones de deuda, así como la acumulación de activos financieros del gobierno. El máximo legal establecido para el endeudamiento en 2022 es de US$ 2.100 millones. La deuda acumulado durante el primer semestre de 2022 fue de US$ 207 millones.

Posterior a esa fecha, Uruguay colocó el pasado 20 de octubre su primer bono global en dólares indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC) con vencimiento final en octubre de 2034 —amortizable en tres pagos anuales en 2032, 2033 y 2034—, por un monto de US$ 1.500 millones. La operación también incluyó una oferta de recompra de bonos globales en dólares con vencimiento en los años 2024, 2027 y 2031. De esa emisión, US$ 1.000 millones fue a cambio de efectivo; el remanente (US$ 500 millones) se utilizó para recomprar bonos elegibles.