Gobierno de Maduro le apunta a tomar viviendas dejadas vacías por los que emigraron

Por si el dolor de emigrar por el colapso de Venezuela fuera poco, ahora se suma el temor de muchos de ellos por perder las viviendas propias que dejaron en el país.

Desde tiempos de Hugo Chávez, Venezuela vivió oleadas de expropiaciones e invasiones de tierras, empresas y viviendas, y ahora el pánico de perder la propiedad privada se despierta nuevamente, esta vez de los inmuebles vacíos que han dejado gran parte de los cuatro millones de venezolanos que emigraron.

Los temores surgieron desde que el gobierno adelantó el XV Censo Nacional de Población y Vivienda de 2021 para este año. El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, aseguró el miércoles 2 que este censo no es una medida para expropiar inmuebles como se ha venido rumoreando, pero los venezolanos tienen dudas debido a que, en los hechos, se están dando tomas de viviendas por la fuerza por parte de grupos civiles armados chavistas y bajo la vista gorda del gobierno, según han denunciado los afectados.

El censo ya ha comenzado en algunas zonas del país el pasado 19 de setiembre en “su fase pública” (relacionada con el levantamiento de información inmobiliaria en siete zonas de Caracas) que dejará en evidencia qué viviendas están o no habitadas.

Otro aspecto del censo que genera zozobra es que no se llevará a cabo solamente por empadronadores oficiales como en ocasiones anteriores, sino que incluirá a integrantes de la milicia bolivariana, del movimiento chavista Somos Venezuela y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), generalmente partidarios de las invasiones a la propiedad privada y a las expropiaciones.

“Pusieron a zamuros (buitres) a cuidar carne. Los líderes de las invasiones de viviendas son los que participarán en el censo”, dijo a El Observador Carlos Rojas, coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas, perteneciente al equipo del líder opositor Juan Guaidó.

“Deja la llave y vete”

Rojas dijo que “desde que se anunció el Censo Nacional en setiembre, los colectivos (grupos armados adeptos al gobierno) aprovecharon la zozobra de la ciudadanía y tomaron por la fuerza varios apartamentos en Caracas”.

Las denuncias de invasión de inmuebles privados en los últimos días son, en su mayoría, de sus propietarios, que se fueron de Venezuela. Ocurrieron fundamentalmente en las parroquias de San Pedro, Caricuao y Santa Rosalía, todos barrios de la capital.

Los familiares o cuidadores de esos inmuebles fueron amenazados y obligados a desalojar sin orden judicial, a lo que accedieron amedrentados, según dijeron luego a la prensa local.

Especialmente el edificio Cuatricentenario, ubicado en la parroquia San Pedro, sufrió la intimidación de personas que se identificaron como “fiscales” y estaban acompañados por la Policía Nacional Bolivariana.

“En ese edificio, ocurrieron intentos de ocupación en 12 apartamentos. Cuando no les abrieron, rompieron las cerraduras y entraron igual”, señaló Rojas.

En Santa Rosalía, los vecinos denunciaron que una casa también fue invadida en esos mismos días. En el barrio La Silsa, varios habitantes se reunieron y decidieron que no permitirán el ingreso de nadie a sus viviendas, a pesar de las presiones y amenazas.

En la parroquia de Antímano también se denunciaron intentos de ocupaciones en las barriadas. Asimismo hay pequeños hoteles que han sido invadidos y ocupados ilegalmente por familias enteras.

“Yo tengo mi apartamento en Caracas, pero hay días que no puedo dormir pensando que me lo pueden quitar. No quiero venderlo porque los precios se han venido abajo, ni alquilar porque los inquilinos se terminan quedando con las viviendas. Esa inversión representa el trabajo de toda mi vida”, dijo a El Observador Belkis, una venezolana de 52 años que vive en Montevideo desde 2016, que pide confidencialidad en su apellido por temor a que puedan rastrear su apartamento vacío en Caracas.

Ubica tu casa

Desde el año pasado se ha activado Ubica Tu Casa, un plan que consiste en operativos de los consejos comunales y los colectivos para identificar viviendas vacías y reasignarlas.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del PSUV y hombre fuerte del gobierno, había desmentido esos operativos con argumentos similares a los del ministro Menéndez de esta semana. “Ahora la derecha anda con una campaña de miedo”, dijo Cabello en su momento, restándole importancia al tema.

Sin embargo, los afectados denuncian que los operativos se están llevando a cabo. “Quizás no sea un plan formalmente creado por el gobierno, pero en los hechos sí existe y opera bajo la anuencia del gobierno”, reafirmó Rojas, quien recibe las denuncias de ese tipo en la organización que representa.

Rojas señala a Érika Farías y a Natanael Bello, alcaldesa y concejal del Municipio Libertador de Caracas respectivamente, como líderes de los grupos armados que invaden inmuebles. “Los responsabilizamos por ser cómplices y copartícipes de las invasiones”, dijo.

¿Cómo funciona el sistema de toma de inmuebles? Generalmente los “patriotas informantes” (cooperantes al estilo de la antigua Unión Soviética y de Cuba) avisan a los consejos comunales u otras organizaciones del Poder Comunal qué apartamentos o casas están vacíos o qué propietarios se fueron del país, y se postulan como interesados para ocuparlos, o proponen a un tercero para ello.

Con frecuencia, quienes se quedan con los inmuebles por la fuerza, ocupan, venden o alquilan las propiedades en beneficio propio. “Los malandros ven a las invasiones como negocios. Algunos cobran vacunas (pagos ilegales o coimas) a los cuidadores de los apartamentos, a cambio de seguir habitándolos. Si no pagan, los desalojan a punta de pistola. En Caracas hay torres enteras tomadas por colectivos que han terminado siendo alquiladas”.

También se realizan marcajes en las puertas de las casas o apartamentos vacíos, en especial en el interior del país, con el fin de visualizar mejor el objetivo para posteriormente invadir.

De acuerdo con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, la caída de los precios de la vivienda superó el 60% en promedio en los últimos cinco años. La incertidumbre ante posibles apropiaciones lleva los precios aún más a la baja. El mercado de compra-venta está paralizado.