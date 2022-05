Gobierno presentó plan para construir 4.500 soluciones habitacionales

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) presentaron este viernes el plan de viviendas Entre Todos - Sueños en Obra que apunta a la creación de más de 4.500 soluciones habitacionales.

Con la presencia de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y el subsecretario de la cartera, Tabaré Hackenbruch, la cartera lanzó el programa de viviendas en el marco de la 11ª Feria de la Construcción que se está desarrollando en la Rural del Prado desde el 18 de mayo y hasta el 22.

El Director Nacional de Vivienda, Jorge Ceretta, explicó que el plan tiene como objetivo general la creación de mecanismos alternativos de acceso a soluciones habitacionales en el marco del artículo 465 de la Ley 19.924 de Presupuesto. “Este es un programa que aborda el tema, da soluciones e impacta sobre la realidad de la vivienda en Uruguay”, expresó.

En esa línea, informó que se apunta a la creación de más de 4.500 soluciones habitacionales para el final del período de gobierno. “Es posible que se supere la cifra ya que esta es una estimación que habíamos hecho esperando un poquito a ver cuál era la propuesta y los proyectos que llegaban. En principio, nos hemos puesto como meta que al final del período, entre viviendas terminadas y viviendas que hayan iniciado su ejecución se pueda afirmar que se completó el número de 4.500”, agregó.

La cifra está plasmada en el Plan Quinquenal de Vivienda en el que se proyecta generar 23.728 soluciones habitacionales a través de los distintos programas del ministerio y contando las viviendas que ya estaban en ejecución en la administración anterior. Al comienzo de su gestión, la ministra Moreira había manejado la cifra de 50 mil viviendas durante este período de gobierno, aunque luego admitió que no se podría alcanzar esa cifra.

Los objetivos específicos del programa son, por un lado, incrementar significativamente la oferta de viviendas, facilitar el acceso a un segmento más amplio de familias y fomentar la construcción de viviendas en todo el país.

“Queríamos generar un programa que dentro de las posibilidades financieras del ministerio generara vivienda o estimulara su creación. También facilitar el acceso a un segmento más amplio, esto tiene que ver con la finalidad del ministerio de apoyar a las familias que están en un rango de ingresos que hoy por hoy el mercado podría no estar dándole las soluciones que buscaban para acceder a la vivienda”, dijo Ceretta.

Por otro lado, el jerarca acotó que se busca incentivar la construcción de viviendas en todo el país. “Acá no hablamos de fomentar el interior sino de alguna manera democratizar la inversión de vivienda a nivel nacional”, explicó.

Leonardo Carreño

Incentivos a la oferta

Según Ceretta, la participación financiera del MVOT “va a depender de los proyectos y de las posibilidades presupuestales” de la cartera. En esa línea, sostuvo que existirá un apoyo a grandes proyectos y uno “mucho más decidido en materia porcentual” a pequeños proyectos que, a su entender, “pueden ser el camino para que ese intento de llevar la construcción a todo el país sea aplicable a lugares donde la demanda no permite la generación de proyectos grandes” y sea necesario “involucrar empresas locales que estén dispuestas a la aventura”.

Por otro lado, se facilitará el acceso al crédito a través de una “nueva versión del Sistema Nacional de Garantías (SIGA)” que está “personalizada para ser apoyo del programa” y que quedará operativa a la brevedad.

Otra de las facilidades que se otorgarán a las empresas privadas que presenten proyectos al MVOT serán las del “apoyo a la gestión” que se desprende de una coordinación de la cartera con las intendencias departamentales y servicios públicos vinculados a la construcción. “A través de las homologaciones que sean necesarias para que sistemas constructivos que hoy por hoy no están homologados para trabajar con el Estado puedan ser parte de los proyectos que se presentan en el MVOT”, sostuvo.

El arquitecto Eduardo González será el presidente de la Comisión de Evaluación Técnica y Asesoramiento (CETA) que encargará de analizar y aprobar los distintos proyectos de inversión que se presenten en el marco del plan.

González explicó que el MVOT podrá participar en los proyectos presentados “a través de un fideicomiso de administración donde se van a volcar fondos como socio inversor”. En ese sentido, señaló que existen dos tipos de proyectos. Los que son de ocho o menos viviendas tendrán un apoyo de hasta 80% con fondos del MVOT con el objetivo de “llegar a localidades que de otro modo no se llegaría y con empresas pequeñas”.

Pxhere

Por su parte, en los proyectos para más de ocho viviendas, el subsidio “dependerá de cada proyecto” pero estará “en el entorno del 10%”. “Se encontró esa solución y además el Ministerio de Vivienda puede ser garante mediante el SIGA. El privado pide un préstamo y el ministerio es garante de hasta el 70% de ese préstamo, de modo que facilita bastante la inversión”, puntualizó.

González también informó que la parte privada “va a ser responsable de la gestión, ejecución, dirección, desarrollo y eventuales patologías del proyecto” y, como contrapartida, “el beneficio también va a ser para la empresa, menos el aporte del ministerio y una tasa como para que la cartera no pierda dinero en esa inversión”.

Precios de viviendas

El MVOT otorgará subsidios a la cuota que pagarán los beneficiarios. El mismo puede alcanzar un 90% del precio financiado de la vivienda. El plazo mínimo por el que se brindará este subsidio será de 5 años y no podrá exceder los 25 años.

Para construcciones de dos dormitorios los topes de precios van desde 420 mil unidades indexadas (UI) que equivalen a unos US$ 55.183 a valores de hoy hasta 660 mil UI (US$ 86.715). En el caso de cuatro dormitorios, van desde 770 mil UI (US$ 101.168) hasta 850 mil UI (US$ 111.679).

“La idea es apuntar a esa franja del medio que está un poco desatendida y que es una franja que hoy alquila pero no tiene capacidad de ahorro previo. Dos dormitorios a un precio base de US$ 78 mil quedarían —con el subsidio — en una cuota en el entorno de los $ 14 mil o $ 15 mil, que es lo que pagarían hoy de alquiler”, explicó.

Pexels

El alquiler con opción a compra es otra de las opciones, siempre y cuando el MVOT sea propietario de la vivienda. En ese caso, puede darse esa opción a cinco años que pueden ser más.

En lo que refiere a condiciones del aspirante, el mismo debe poder pagar con el 25% de su ingreso líquido el 70% de la cuota ya que hay un máximo de 30% de subsidio.

“Si el 25% del ingreso líquido le permite pagar un 75% de la cuota, tendrá un 25%. Estamos dividiendo por franjas tratando de ser lo más generosos posible. Cuando la cuenta da 0,1 a 5, será un 5% de subsidio, si da 5,1 a 10, será un 10% de subsidio, tratando de favorecer a la familia lo máximo posible”, explicó González.