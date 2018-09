Godín: “Lo que se ve de la selección no refleja lo que es el fútbol interno”

La realidad que vive el fútbol uruguayo no pasa desapercibida en el mundo. El hecho de contar en un plantel seleccionado con figuras mundiales de la talla de Luis Suárez, Edinson Cavani o Diego Godín no alcanza para tapar lo que se vive a nivel local con la intervención de la FIFA. Y por tal motivo el capitán de la celeste, Diego Godín, fue consultado en Houston por lo que sucede en el fútbol uruguayo.

“Ojala que lo que está pasando en el fútbol uruguayo a nivel local se pueda resolver de la mejor manera, que se llegue a un acuerdo y se pueda radicar con un estatuto donde todos los estamentos estén representados en democracia, en pluralidad como lo exige la FIFA y Conmebol y que el fútbol uruguayo pueda crecer, es lo que queremos todos. Queremos que el fútbol uruguayo pueda mejorar a nivel local, que es lo que queremos porque lo que se ve de la selección no refleja lo que es el fútbol interno, es mi deseo y lo que voy a intentar aportar desde mi lugar para ayudar”, respondió Godín en la conferencia de prensa previa al partido de esta noche con México.

Cuando se le preguntó por la importancia del partido contra los aztecas, Godín respondió: “De nuestro lado defiendo a la selección uruguaya como lo hacemos siempre, sea quien sea el rival, hay mucho prestigio en juego, mucha historia detrás que nos empuja y sea cual sea el rival lo hacemos con la mayor seriedad sabiendo que defendemos muchísimo prestigio”.

El defensa agregó: “Nosotros hemos tenido muchos años al Maestro, hemos ganado cosas, obtenido resultados, pero sobre todo hemos ganado en nuestra gente, el respeto, la credibilidad de nuestra gente y esa confianza la debemos defender a muerte en cada partido porque esa es la mayor responsabilidad que tenemos”.

La ausencia de Tabárez

Sobre la ausencia del entrenador Óscar Tabárez, que por no haber renovado contrato no está al frente del equipo, Godín dijo: “El camino se continúa de la misma manera, con los mismos valores, con el mismo respeto de esté quien esté en la selección porque por encima de los nombres esta es la selección uruguaya. En este caso está Fabián (Coito) que es el técnico de la selección en este momento y obviamente que conduce a su manera y el respeto de los jugadores hacia él es el mismo que al Maestro Tabárez, no cambia nada, lo único que puede cambiar es el toque o la pincelada personal que le pueda dar Fabián en este momento como técnico de la selección”.

Y concluyó hablando de la incorporación de los jóvenes. “La mayoría de los compañeros han participado en selecciones juveniles, por lo tanto vienen teniendo un crecimiento en la selección que por lo tanto saben adónde llegan, en qué grupo están, los valores que hay que mantener y cuáles son las reglas de convivencia dentro del grupo de la selección mayor”.