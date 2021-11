Godín: "Nadie me consultó si Tabárez tenía que seguir o no; tiene mi apoyo incondicional"

El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, arribó este lunes a Montevideo junto a otros futbolistas para afrontar los partidos por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 ante Argentina y Bolivia y habló de la actualidad de la selección.

“Los últimos resultados los viví con la preocupación con que los vivimos todos. No es lindo perder los partidos que perdimos y de la forma en que se perdieron y lo sufrimos todos, desde el Maestro (Tabárez) al último jugador. No está lindo perder así por los puntos y por la forma, porque somos conscientes de que la imagen que dimos y cómo se perdió, fue lo peor”, expresó Godín a su arribo a Montevideo en el aeropuerto de Carrasco en una improvisada conferencia de prensa.

Uruguay enfrentará a Argentina el próximo viernes a la hora 20 en el Estadio Campeón del Siglo, y a Bolivia en La Paz, el martes 16 a las 17 horas. El capitán aseguró que nunca fue consultado acerca de si el Maestro Óscar Tabárez tenía que continuar o no al frente de la celeste, y que su apoyo hacia él “es incondicional”.

El capitán celeste agregó que “cuando se pierde en cualquier trabajo o si te salen las cosas mal, se produce cierta incertidumbre. Hemos tenido momentos difíciles y creo que sabemos cuál es el camino. Esto te mueve el piso, obvio. Tenemos que ver qué cambiar para variar la energía grupal que tiene mucho que ver con conseguir resultados”.

Junto al capitán celeste, este lunes también llegaron desde Europa Lucas Torreira, Damián Suárez, Rodrigo Bentancur, Martín Cáceres, Ronald Araújo, Nahitan Nández y Gastón Pereiro.

EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Godín ante Rodrigo De Paul en el partido jugado en Buenos Aires contra Argentina

Consultado acerca de qué explicación le encuentra al mal rendimiento de Uruguay y a la forma en que se perdieron los encuentros contra Argentina y Brasil, sostuvo: “Sinceramente, no sé encontrarle una explicación. Ustedes (los periodistas) quizás pueden ver el termómetro de la gente, pero esta vez se habló mucho más, se ha criticado muchísimo y es normal, no nos quejamos. Venimos a defender a la selección que es lo más lindo que hay, pero la gente quiere estar en el Mundial y eso está claro. Esperemos poder clasificar, todos queremos lo mismo”.

Godín admitió que como jugador y como capitán, siempre estuvo en contacto con sus compañeros (porque) “era y es una situación que nos preocupaba a todos, y a eso se suma la necesidad que tenemos, porque en poquitos meses nos estamos jugando la clasificación al Mundial. De octubre a ahora pasaron solo 20 días y ya hay que jugar de nuevo, con poco tiempo para trabajar”.

Acerca de la reunión que mantuvieron los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), con el Maestro Tabárez, luego de las derrotas contra Argentina y Brasil, por las que estuvo cerca de ser destituido de la selección, Godín también habló.

“A mí nadie me dijo si Tabárez tenía que seguir o no, eso lo quiero aclarar. Hablé con compañeros, cuerpo técnico y dirigentes, como capitán. Sí tengo mi opinión, lo que pienso de Tabárez, pero nadie me consultó nada sobre él”, aclaró.

Y añadió: “Por supuesto que Diego Godín no va a decidir quién es el técnico de la selección uruguaya, ni de Cagliari, ni de Real Madrid, pero mi apoyo a Tabárez, con el que llevo 15 años, es incondicional”.

EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Godín habló sobre la presencia o no de Messi en el partido del próximo viernes en el Estadio Campeón del Siglo

Godín dijo que no quiere entrar mucho “en lo táctico, porque es una línea fina entre jugador-entrenador, pero hay que mejorar la actitud, desde esas ganas de querer lograr el objetivo en cada pelota, en cada situación de partido. Somos todos jugadores jóvenes, de trayectoria, y desde la parte técnica de nosotros, las individualidades son las que hacen la diferencia”.

Se viene Argentina y aún no se sabe si Lionel Messi será titular o podrá jugar contra Uruguay debido a que se está reponiendo de una lesión de rodilla.

Al respecto, el capitán uruguayo indicó que “Argentina es campeón de la Copa América, sabemos lo que significa. Si no está Messi en la cancha, es algo diferente, pero no nos cambia nada, porque sabemos el nivel que tiene el rival”.

También fue consultado con relación a que se habló de que Uruguay no jugó con pierna fuerte contra Argentina y Brasil.

“En un terreno de juego y menos en una Eliminatoria, ¿de qué sirve pegar o llenarte de amarillas? Sí meter pierna fuerte. Hay que ser equilibrados en la actitud, en la agresividad, en la pierna fuerte, no en las amarillas boludas”, dijo.