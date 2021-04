Granjeros y representantes del gobierno acordaron la fecha para que se proceda a la conformación del directorio definitivo de la UAM

Representantes del gobierno y del sector productivo acordaron que el 11 de mayo es la fecha en la que se conformará el directorio definitivo de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), informó a El Observador Adriana Zumarán, designada como secretaria general en el comando del nuevo centro de comercialización hortifrutícola nacional.

La decisión se tomó en la última reunión que los productores mantuvieron con representantes de la UAM y del gobierno, en la que se definió hacer todo lo posible para que en el segundo martes de mayo quede conformado el directorio, comentó la granjera, quien fue elegida para la mencionada responsabilidad por el Poder Ejecutivo.

Ya está también designado como presidente del mismo Daniel Garín, en ese caso por parte de la Intendencia de Montevideo.

Erick Rolando, presidente de la Confederación Granjera del Uruguay (CGU), añadió que esa fecha (11 de mayo) se confirmaría “si todo sale como está planificado".

Mientras tanto, la UAM está siendo dirigida por un denominado "gobierno provisorio", del cual Garín es parte.

Meses atrás el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, habían expresado su postura conjunta sobre que el directorio se formara en el mes de mayo.

Queda menos tiempo

En 15 días vence el plazo para que las gremiales de productores y los comerciantes presenten sus candidatos para conformar el directorio permanente. Las gremiales que deben aportar nombres para que se haga la selección en representación del sector productivo son:

• Asociación Productores Agrícolas de Canelones (APAC)

• Asociación de Compradores del Interior

• Asociación de Feriantes del Uruguay (AFU)

• Asociación de Productores y Operadores de la UAM (Aprocuam)

• Asociación de Productores del Noreste de Canelones

• Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU)

• Cámara Frutícola Uruguaya (CFU)

• Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu)

• Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR)

• Confederación Granjera del Uruguay (CGU)

• Mesa Hortícola de Salto (MHS)

• Salto Hortícola

• Sociedad de Fomento Rural y Defensa Agraria Paso de la Arena

Por ejemplo. el representante de los comerciantes minoristas, Antonio Ameijeda, presidente de Cambadu, comentó a El Observador que por estos días se discute el nombre de quien será candidato a la elección, pero que aún no tienen un elegido.

“Existe casi la certeza de que habrá más delegados de las gremiales que lugares en el directorio, entonces pedimos ese plazo para conformar el directorio”, añadió Zumarán.

Diego Battiste

Edificio administrativo del nuevo mercado de frutas y hortalizas.

¿Cómo se conformará el directorio?

Fuentes de la UAM explicaron que el directorio definitivo se integrará por un presidente (Garín), un secretario general (Zumarán), un representante del Congreso de Intendentes, tres delegados de los productores, un delegado de los comerciantes minoristas, uno por los comerciantes mayoristas, un representante de los trabajadores de la UAM y un representante de la Zona de Actividades Complementarias del nuevo mercado.

El representante de la Zona de Actividades Complementarias de la UAM será designado, según estipula la ley, por organizaciones representativas de los operadores de esa área, que serán convocadas por la Intendencia de Montevideo para nominar candidatos.

Por su parte, el representante de los trabajadores de la UAM será elegido en acuerdo con el PIT-CNT.

El pedido de los granjeros

En una reunión convocada por el secretario ejecutivo de la Confederación Granjera del Uruguay (CGU), Remo Di Leonardi, los productores le solicitaron a Zumarán que se integrara al directorio de la UAM antes de que comenzara a funcionar el directorio definitivo, pero ella se negó.

“El Poder Ejecutivo, enseguida conformada la UAM, pidió que yo me integrara al directorio y la Intendencia de Montevideo se negó. Por eso yo me retiré de funciones que nunca asumí. Ahora los granjeros me piden algo que es lógico y que ya se planteó en el buen sentido pero dijeron que no. Ahora no tiene sentido entrar dos semanas antes de que se conforme el directorio. Además hay muchas cosas en la UAM que se están decidiendo y yo tampoco quiero ingresar en una estructura que no esté legitimada como tiene que ser. Personalmente dije que no y entraré después del 30 de abril con los demás”, declaró Zumarán.

Camilo dos Santos

La UAM comenzó a funcionar con un gobierno provisorio para la toma de decisiones.