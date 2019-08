Groba denunció a Goñi por “intento de soborno” y “conjunción de interés público y privado”

El diputado del Frente Amplio, Óscar Groba, presentó este jueves ante la Fiscalía General de la Nación dos denuncias contra su par nacionalista Rodrigo Goñi por “intento de soborno” y “conjunción de interés público y privado”.

El legislador nacionalista dijo a El Observador que la denuncia es “absurda, sin fundamento alguno y con evidente finalidad política”. “Está motivada por mis denuncias contra el Fondes e Inefop y la corrupción de los negocios con Venezuela. Se me pretende descalificar por haber denunciado a (Daniel) Placeres”, señaló.

La primera refiere a un caso ocurrido entre 2018 y 2019 en el Municipio E, donde según el legislador del MPP, se intentó sobornar a la alcaldesa suplente Lorena de León para que renuncie a su cargo.

En diálogo con El Observador, Groba dijo que presentó “suficiente material gráfico” que acredita la participación del diputado. Entre los documentos, dijo que hay un “audio” en el que el concejal Nicolás Motta (de la Lista 404), suplente de De León (de la Lista 40), ofrece varias veces un “numerito” en caso de que deje el cargo. “Fue con la complicidad de Goñi y supone una discriminación brutal”, agregó.

Goñi rechazó la denuncia y dijo que la Justicia ya archivó una similar por no “encuadrar en ningún delito”.

En marzo, la Fiscalía de Flagrancia de 2° turno archivó una denuncia de De León por discriminación y acoso al considerar que no se estaba ante un delito.

En ese momento, fuentes de la Fiscalía explicaron a El Observador que se archivó porque la concejala no era una funcionaria pública. Para que exista un delito contra la administración eso es excluyente. Sin embargo, aclararon que esto no quiere decir que no se esté ante una irregularidad de otro tipo, como de carácter ético o moral.

Por este caso, la Junta Departamental de Montevideo tiene en marcha una comisión investigadora, que fue pedida por el Frente Amplio y se encuentra trabajando al respecto.

La alcaldesa suplente también denunció la situación ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), que aún no se ha expedido.

En tanto, la segunda denuncia refiere al período 2010-2013 en el que Goñi fue director de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y de acuerdo con el legislador oficialista cometió una “conjunción de interés público y privado” ya que “continuó siendo asesor de empresas”.

Groba señaló que Goñi “estuvo de los dos lados del mostrador” y que para demostrarlo tiene “todas las actas” del directorio de la CND e “intervenciones suyas en la prensa”.

Consultado al respecto, el integrante del Espacio 40, dijo que nunca ocultó su actividad privada, que era de “conocimiento público y del directorio de la CND”, que “no había incompatibilidad” pero a los “pocos meses” se desvinculó “completamente” de todas las empresas para las cuales trabajaba.

La oficina de Depuración, Priorización, Asignación (DPA) de la Fiscalía General de la Nación deberá designar un fiscal que quedará encargado de realizar la investigación. El objetivo del legislador oficialista es que “inmediatamente” citen a todas las partes.