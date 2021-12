Gutiérrez o Pezzolano, el entrenador de Nacional para 2022

Nacional anunció este lunes sobre la hora 18 la salida del entrenador Martín Ligüera con un mensaje en Twitter que dice lo siguiente: "Martín Ligüera se despidió de su plantel en Los Céspedes. Un profesional que lo dio todo por Nacional y que siempre dijo presente a la hora de dar la cara cada vez que el club lo necesitó. #GraciasMartín"

Martín Ligüera se despidió de su plantel en Los Céspedes. Un profesional que lo dio todo por Nacional y que siempre dijo presente a la hora de dar la cara cada vez que el club lo necesitó. #GraciasMartín



▶️ https://t.co/AW3YSpzNEp pic.twitter.com/5BZ1DvoC3B — Nacional (@Nacional) December 6, 2021

El técnico de Nacional en 2022 saldrá de dos nombres que manejan los candidatos a las elecciones del club: Álvaro Gutiérrez, campeón uruguayo en 2014/15 y 2019 con los albos, y Paulo Pezzolano, el DT de gran campaña en Liverpool, campeón del Intermedio 2019 que finalizó su primera experiencia internacional en Pachuca de México.

Dos quieren al Guti

Como si con los dos títulos del Uruguayo que ganó con Nacional no bastara para que Gutiérrez sea considerado el entrenador tricolor más exitoso de los últimos años, este lunes el DT volvió a estar nuevamente en un sitial de privilegio dentro de la institución al ser anunciado como el nombre para entrenador que maneja el candidato José Fuentes, el segundo de los tres presidenciables que lo quiere en ese cargo.

El primero y quien lo postuló en su cargo en la actual directiva de Nacional para que asumiera en el club en abril pasado había sido Raúl Giuria, quien la semana pasada anunció al Guti como su técnico en caso de ganar los comicios del próximo sábado.

Leonardo Carreño

Álvaro Gutiérrez

Además, Guiria anunció también que, de ganar él las elecciones, el técnico llegaría con su preparador físico Marcelo Giarruso y que Juan Carlos “Cacho” Blanco será su gerente deportivo.

Majic por Pezzolano

Daniel Majic, actualmente no lo tiene en sus planes a Gutiérrez aunque reconoció la importancia del entrenador para el club.

“Álvaro Gutiérrez es un firme candidato, a quien ya le adelantamos nuestra decisión de volver al podio internacional y a trabajar en un proyecto serio y a mediano plazo con ese objetivo excluyente”, dijo a Referí el pasado 22 de noviembre.

Leonardo Carreño

Paulo Pezzolano

Luego, Majic tuvo contactos con el representante de Guillermo Almada, quien se desvinculó de Santos de México pero arregló con Pachuca a los pocos días, el pasado jueves.

Ahora el nombre que postula es el de Paulo Pezzolano. “Es una opción similar a Almada y llegaba este lunes a Montevideo”, dijo a Referí sobre el ex Liverpool, quien estaba en Pachuca de México y que tendría un perfil de juego distinto al del Guti, con más posesión de pelota y protagonismo, como el que quiere Majic para que Nacional vuelva a ser fuerte a nivel internacional, una de sus principales propuestas de campaña, en la que postula a Daniel Enríquez como su gerente deportivo.

AFP

Paulo Pezzolano

Fuentes, Giuria y el último contacto con el Guti

Fuentes, el candidato del oficialismo, con 10 de los 11 actuales directivos en su lista, y Giuria, el otro directivo que prefirió armar su propio sector y volver a candidatearse, son afines a Gutiérrez desde hace ya un buen tiempo.

Ambos votaron a favor de su llegada en abril de este año, cuando la directiva debía elegir entre el DT que le dio el primer Uruguayo en 2019 a la administración de José Decurnex o Alejandro Cappuccio, quien era en ese entonces el candidato del presidente.

La votación fue 9-2 a favor del ex Rentistas, quien de esa forma llegó a Nacional. Luego, sería cesado tras el Apertura y su participación en fase de grupos de la Copa Libertadores y los octavos de final ante Peñarol por la Sudamericana.

Fuentes y Giuria, que ingresaron a la directiva de Decurnex como oposición, mantienen su predilección por Gutiérrez, si bien ahora están en veredas opuestas, con el primero al frente de la lista oficialista y el segundo en una de las dos opciones opositoras.

Leonardo Carreño

Álvaro Gutiérrez

El último contacto entre Nacional y Gutiérrez en abril pasado no fue muy agradable, ya que hubo un choque entre el DT y Alejandro Balbi, vice del club y también candidato a vice de Fuentes lo que se plantea una traba para que Guti pueda volver si gana el oficialismo.

"El presidente fue a hablar con Alvarito, un hombre de la casa, un hombre de bien, un ganador absoluto, pero declinó el ofrecimiento ante la imposibilidad que el profe Giarrusso pudiera asumir la dirección de la parte física del plantel. Nacional es demasiado grande para andar esperando por un candidato y ahora iremos por un plan B", dijo Balbi en ese momentio en declaraciones a Hora 25 de radio Oriental.

Mientras que el Guti respondió: "Tuve una reunión ayer con el presidente, le di mi palabra que no iba hablar hasta que lo hiciera él. Pero quiero aclarar que los integrantes del cuerpo técnico no estábamos con el convencimiento suficiente para volver, nuestros motivos los tenemos, no soy de armar quilombo y no los voy a decir (...) "Yo no iba a hablar antes que el presidente, pero dado comentarios que se dieron en la noche y no me parecieron bien, porque es tirarnos la hinchada arriba, lo hago", expresó en el programa Tirando paredes de 1010 AM.

Ahora, con el anuncio de Fuentes realizado este lunes se plantea el interrogante porque las diferencias del entrenador con Balbi, no cambiaron.