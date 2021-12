Nacional: Fuentes, el candidato oficialista, anunció que irá por Gutiérrez

José Fuentes, el candidato oficialista para las elecciones del Club Nacional de Football, anunció este lunes que su nombre para la conducción técnica del plantel principal en caso de ganar los comicios del próximo sábado es el de Álvaro Gutiérrez.

“En un almuerzo con socios, José Fuentes acaba de anunciar que su candidato para asumir la Dirección Técnica de Nacional es Álvaro Gutiérrez”, informó la cuenta de Twitter de Compromiso Nacional, el sector que encabezan Fuentes junto a Alejandro Balbi y que cuenta con 10 de los actuales directivos del club.

“El próximo DT de Nacional va a ser Álvaro Gutiérrez”, dijo Fuentes, quien de esta forma reveló su candidato a DT luego de que los tricolores finalizaran su participación en el Campeonato Uruguayo.

Mientras los albos estuvieron en la disputa del título, el presidenciable había manifestado que su DT era Martín Ligüera, por respeto al técnico del equipo y para no manejar nombres en la campaña.

Tras la finalización del campeonato, Fuentes anunció el nombre del Guti para tomar el plantel en caso de ganar.

Su eventual regreso hace suponer que hubo un acercamiento de los directivos que integran la lista de Fuentes con Gutiérrez, luego de que en abril de este año, cuando se elegía el DT para la temporada, hubo un contacto sin avances y la relación quedó tirante debido a un cruce de declaraciones entre Balbi y el Guti.

"El presidente fue a hablar con Alvarito, un hombre de la casa, un hombre de bien, un ganador absoluto, pero declinó el ofrecimiento ante la imposibilidad que que el profe Giarrusso pudiera asumir la dirección de la parte física del plantel. Nacional es demasiado grande para andar esperando por un candidato y ahora iremos por un plan B", dijo Balbi en ese momentio en declaraciones a Hora 25 de radio Oriental.

Mientra que el Guti respondió: "Tuve una reunión ayer con el presidente, le di mi palabra que no iba hablar hasta que lo hiciera él. Pero quiero aclarar que los integrantes del cuerpo técnico no estábamos con el convencimiento suficiente para volver, nuestros motivos los tenemos, no soy de armar quilombo y no los voy a decir (...) "Yo no iba a hablar antes que el presidente, pero dado comentarios que se dieron en la noche y no me parecieron bien, porque es tirarnos la hinchada arriba, lo hago", expresó en el programa Tirando paredes de 1010 AM.

Fuentes manifestó que en ese entonces él fue uno de los dos directivos que votaron por Gutiérrez para que retornara al club. Finalmente, el elegido fue Alejandro Capuccio, con el aval del presidente José Decurnex.

Con la elección de Fuentes por el Guti, se esfuman las escasas posibilidades de que Ligüera fuera renovado en el cargo de entrenador, lo que ya estaba limitado por no haber logrado el Clausura.

Guti, el elegido

Fuentes era el único presidenciable que no había manifestado quién iba a ser su técnico. Ahora, tras su anuncio, el nombre del Guti se confirma como el preferido de los candidatos, ya que Raúl Giuria, el restante actual directivo que se abrió y armó su lista opositora, también anunció que su DT será Gutiérrez, con el diferencial del regreso del profe Marcelo Giarruso al club. Giuria fue el otro directivo junto a Fuentes que en abril votó por el entrenador bicampeón para su regreso, lo que no se concretó.

En tanto, el tercer candidato, Daniel Majic, manifestó su interés por Guillermo Almada, pero el entrenador firmó con Pachuca la pasada semana. De todas formas, el presidenciable reconoció que Gutiérrez era un nombre considerado en su sector.