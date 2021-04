Álvaro Gutiérrez: "No me pareció bien que nos tiraran a la hinchada arriba"

Álvaro Gutiérrez admitió que el jueves se reunió con el presidente de Nacional, José Decurnex, quien le ofreció el cargo de entrenador del plantel principal, y aunque quedaron en que no iba a hablar públicamente del tema hasta después que lo hiciera el presidente, lo hizo este viernes para responderle al vice Alejandro Balbi.

"Yo no iba a hablar antes que el presidente, pero dado comentarios que se dieron en la noche y no me parecieron bien, porque es tirarnos la hinchada arriba, lo hago", expresó Gutiérrez en el programa Tirando 1010, de la 1010 AM.

El Guti, que era uno de los candidatos a dirigir a Nacional, expresó: "Tuve una reunión ayer con el presidente, le di mi palabra que no iba hablar hasta que lo hiciera él. Pero quiero aclarar que los integrantes del cuerpo técnico no estábamos con el convencimiento suficiente para volver, nuestros motivos los tenemos, no soy de armar quilombo y no los voy a decir".

Lo que dijo Balbi, en Hora 25 de radio Oriental el jueves por la noche y que no le gustó a Gutiérrez, fue lo siguiente: "El presidente fue a hablar con Alvarito, un hombre de la casa, un hombre de bien, un ganador absoluto, pero declinó el ofrecimiento ante la imposibilidad que que el profe Giarrusso pudiera asumir la dirección de la parte física del plantel. Nacional es demasiado grande para andar esperando por un candidato y ahora iremos por un plan B".

Convencer con acciones

El entrenador, expresó: "Nosotros convencemos con las acciones y no con las palabras. Si no estamos convencidos no podemos convencer al jugador, es nuestra base como cuerpo técnico, no tenemos el lirismo de otros y no hablamos de manera preciosa como otros, o no le dedicamos la atención a cierta parte del entrenamiento como otros, pero sí le damos mucha importancia a la comunicación y convicción que tiene que tener el jugador de fútbol".

Además habló de cuando reemplazó a Eduardo Domínguez, en 2019: "Tuvimos compromiso con el club y no nos importó nada. Estábamos 10 puntos abajo y nosotros teníamos un prestigio porque habíamos sido campeones, pero nos metimos de lleno y por suerte nos coronamos campeones con un nivel de estrés tremendo que nos llevó a no renovar el vínculo".

Gutiérrez aclaró que "por dinero no es la cosa y por falta de estar en Nacional tampoco", pero que en esta oportunidad "el cuerpo técnico" tenía sus peros y no estaba dada "la convicción de todos" como para volver al club tricolor.

El Guti dirigió dos veces a Nacional y en ambas fue campeón Uruguay venciendo en las finales a Peñarol: 2015 y 2019.

Ahora el candidato principal para tomar la conducción del bicampeón uruguayo es el extécnico de Rentistas, Alejandro Capuccio.