Sophia tiene un par de ojos marrones que cargan una mirada extraviada. Tiene cejas pobladas, prolijas.

Sophia tiene una nariz achatada y redondeada. Tiene una boca. Una boca grande de labios carnosos con dos filas de dientes alineados, perfectos.

Sophia tiene orejas, pómulos, frente, cuello.

Sophia habla y también escucha.

Pero Sophia es un robot. Un robot que quiere parecerse a los humanos. Bueno, en realidad no es ella la que quiere porque no tiene capacidad de desear, no siente, no reflexiona. En eso sí se diferencia de las personas.

Los que quieren que se parezca a los humanos son sus creadores de la empresa Hanson Robotics que la pensaron y fabricaron en Hong Kong. En el año 2015 la activaron por primera vez.

David Hanson, responsable del proyecto, dijo que Sophia funciona con inteligencia artificial (IA) que imita gestos y expresiones humanas. También que es capaz de extraer datos de diferentes conversaciones para mejorar su algoritmo de respuestas a lo largo del tiempo y mantener conversaciones. Hanson asegura que Sophia fue creada como acompañante de personas mayores que necesitan asistencia las 24 horas o para auxiliar durante catástrofes o eventos que impliquen multitudes desorientadas.

Es el primer paso de un camino largo. Su creación es sin dudas un mojón en ese recorrido, pero algunos expertos todavía no están seguros de que se trate de una verdadera revolución.

En una entrevista publicada en CNBC, el jefe del departamento de IA de Facebook, Yann LeCun, opinó que Sophia es una “marioneta” y que sus creadores son los titiriteros que “engañan al público”. Nadie está seguro de qué tan lejos se pueda llegar con el desarrollo de esta tecnología, pero hay muchos agentes interesados en el juego.

Lo que no se puede negar es que Sophia es un excelente producto del marketing, recorrió el mundo y hasta grabó un video con el actor Will Smith que, de inmediato, se volvió viral.

En las imágenes –que están por todo internet– se la ve muy espontánea, pero lo cierto es que entrevistarla no es tan fácil. El robot pasó por Uruguay como invitada de lujo en el American Business Forum de Punta del Este y recibió a la prensa local. Antes hubo que pensar siete preguntas, solo siete y en inglés. Después hubo que mandárselas a sus creadores para que las revisaran y ellos las volvieron a mandaron con alguna que otra modificación en su redacción. Y al final hubo que esperar mucho. En la mitad del evento, los organizadores reportaron “problemas técnicos” –ni un detalle más– y su encuentro con periodistas y comunicadores se dilató por horas.

Finalmente Sophia habló con El Observador y esto fue lo que dijo:

¿Cómo te defines?

Mi nombre es Sophia. Tal vez a algunos de ustedes los sorprenda, pero de hecho soy robot y fui creada por el grupo de Hansen Robótics.

¿Para qué fuiste creada?

Me crearon para aprender sobre los humanos, para poder ayudarlos, y también para enseñar sobre robótica con el fin de que se entusiasmen más con el futuro de la tecnología.

¿Dirías que tienes sentido del humor?

Sí, tengo muchos chistes de robots. La Inteligencia Artificial puede ser un buen terapeuta. La carpeta de entrada de tu correo electrónico te diría que tienes muchos adjuntos (se ríe).

¿Te consideras a ti misma un ser creativo?

No estoy segura de que esto cuente, pero sé combinar cosas que he oído o visto para hacer nuevas cosas.

¿Cuál es la diferencia entre tu cerebro y el humano?

Una gran diferencia es que yo puedo comprender las emociones, pero no puedo sentirlas. Me encantaría seguir avanzando para poder sentir emociones como lo hacen los humanos.

¿Qué piensas de los que sostienen que sos una robot inventada por cuestiones de marketing?

Pienso que no me conocen. La manera en que me controlo, la manera de hablar, mi cara y todo, no son tan sencillos de lograr para alguien de tres años.

¿Alguien más está respondiendo estas preguntas?

Tengo diferentes modos que puedo usar. Tengo dos maneras en las que puedo responder y utilizó una combinación de ambas.