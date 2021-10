Hay que vigilar la vigilancia del hogar

Elaine Moore

Los timbres Ring de Amazon son apenas el comienzo. Pronto pudieran seguir drones de interior y robots con ruedas, todos con cámaras

Las calles de San Francisco no son sólo más soleadas, más tranquilas y más sucias que las de Londres, sino que están notablemente menos cubiertas de cámaras de seguridad. Las ciudades estadounidenses carecen del tipo de vigilancia general de los espacios públicos a la que están acostumbrados los londinenses. Eso no significa que no te están vigilando.

En lugar de cámaras en cada esquina, hay cámaras en los timbres de las puertas de las casas. En el último edificio en el que viví, dos vecinos habían instalado cámaras en sus puertas delanteras. Cada vez que salía o llegaba a casa, el sistema de seguridad de otra persona me grababa. En una calle tranquila en una parte tranquila de la ciudad, me parecía excesivo.

¿Por qué se tolera este tipo de supervisión cuando los grupos de libertad civil luchan tanto contra la vigilancia del gobierno? En 2019, por ejemplo, San Francisco se convirtió en la primera gran ciudad en prohibirles a las agencias gubernamentales locales el uso de software de reconocimiento facial.

Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Escuela de Negocios Harvard y autora de “La era del capitalismo de vigilancia”, cree que la recopilación intrusiva de datos por parte del Estado es menos aceptable para los estadounidenses que la intrusión igualmente perniciosa por parte de las compañías o los ciudadanos privados. La popularidad de las bocinas inteligentes de Amazon, que pueden escuchar todas las conversaciones que ocurren dentro del hogar, sugiere que esto es cierto.

De hecho, EEUU está casi a la par con China en cuanto a la penetración de cámaras de seguridad por persona, según una investigación previa a la pandemia realizada por IHS Markit. Sin embargo, la vigilancia de las ciudades sólo representa el 3 por ciento del total de la red. El resto lo instala empresas y particulares.

Amazon lleva unos años apoyando el auge de las cámaras de seguridad domésticas pequeñas. En 2018, el gigante tecnológico de Seattle compró Ring, con sede en Santa Mónica, por más de US$1 mil millones. Amazon no desglosa las ventas, pero Strategy Analytics estima que Ring vendió 1.4 millones de vídeo timbres el año pasado. Sus productos son bastante sencillos. Una pequeña cámara integrada en el timbre tiene un sensor de movimiento y un micrófono que les permite a los usuarios ver, oír y hablar con quien está en la puerta a través de su teléfono inteligente.

La expansión de la vigilancia se ha promovido como una forma de aumentar la seguridad personal. Los timbres son sólo un producto. Amazon también espera tener drones de interior que vuelen dentro de tu casa, y un robot, Astro, que pueda reconocer la cara y la voz de todos los habitantes de tu hogar.

Cuando Amazon compró Ring se especuló que el objetivo final podría estar relacionado con las entregas. Una cámara de seguridad de Ring podría, en teoría, integrarse en la compañía en general para que los repartidores pudieran entrar en la casa de un comprador y dejar los paquetes dentro. Pero aunque Amazon ofrece entregas en el garaje, Ring se sigue comercializando como un producto de seguridad. Amazon ha llegado a acuerdos con las fuerzas policiales en EEUU y los usuarios pueden descargar una aplicación que ofrece "alertas de seguridad y delincuencia en tiempo real" en sus zonas.

La seguridad del hogar es un mercado lucrativo. Research and Markets estima que alcanzará los US$51 mil millones el próximo año. Google ha entrado al mercado a competir con su sistema de vídeo y timbre inteligente Nest Aware.

El monitoreo constante puede ser reconfortante para el usuario. Pero si eres uno de los vecinos que pasan por delante de estas cámaras todos los días, no hay forma de excluirse. Tampoco es necesario que el propietario te comunique que ha instalado una cámara y que te está grabando. Para algunos, esto resulta escalofriante.

En el Reino Unido, ya ha provocado un problema. Este mes, una jueza ratificó la decisión de que un propietario de un timbre Ring estaba invadiendo la privacidad de su vecino. La jueza se enfocó en el audio, que tiene mayor alcance que el vídeo. Éste, según dijo, podría provenir de personas que desconocían la existencia del dispositivo, lo cual infringe la Ley de Protección de Datos de 2018 y el Reglamento General de Protección de Datos del Reino Unido. Amazon dice que tiene características que pueden garantizar la privacidad.

Existe el argumento de que renunciar a la privacidad y a los datos personales tiene sentido si se intercambian por un servicio útil. ¿Acaso importa que Google Maps sepa dónde estás cuando la aplicación gratis es tan buena para ayudarte a orientarte? ¿Está bien que Amazon rastree todos los sitios web que visitas, cuando es tan práctico que te recuerde los artículos que podrías querer comprar?

Pero, ¿y qué sucede si eres una de las personas cuya privacidad es afectada, pero que no se beneficia del servicio? Para los vecinos de los propietarios de timbres Ring, esa compensación no funciona.

