Hay un millón y medio de caravanas para trazabilidad trancadas en el Correo Uruguayo

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) comunicó este martes que en el Correo Uruguayo hay 1.550.000 caravanas "trancadas", que la cartera no ha podido recuperar, por lo que se debió adelantar el pedido de entrega de caravanas para el correr de todo el año 2019.

Las caravanas son adquiridas por el gobierno a través de procesos licitatorios y en 2018 se compraron con fondos de Rentas Generales siete millones de unidades, que permiten cubrir las necesidades durante dos años, explicaron.

Una vez que las caravanas importadas llegaban eran entregadas al servicio postal estatal, que recibía los pedidos, las empaquetaba y distribuía, pero eso se dificultó desde el 7 de diciembre de 2018, a consecuencia de medidas sindicales adoptadas por el gremio de los funcionarios postales (AFPU) en reclamo de ingreso de más personal.

Ante esta situación, el MGAP comenzó este martes a repartir por sus propios medios las caravanas de identificación y registro animal, tanto en la sede central del ministerio (Constituyente 1476) como en las 42 oficinas que posee en el resto del país.

Para el 1° de febrero se habrán entregado 219.000 caravanas, cumpliendo con los pedidos que están pendientes, según fue informado este martes en una conferencia de prensa brindada en la sede ministerial, donde se indicó además que el contrato –aún vigente aunque sin que se preste el servicio– que mantiene la cartera con el Correo Uruguayo involucra un pago de US$ 350.000 a US$ 400.000 por año, lo que depende de la cantidad de caravanas repartidas.

El ministro de Ganadería, Enzo Benech, manifestó en este sentido que como desde el 7 de diciembre no se entregaban caravanas y era un tema vital para el país, se armó un plan de contingencia para darle a los productores las caravanas para que “cumplan con la ley”.

Benech dijo que el caso de abigeato en Rocha también tuvo que ver con la urgencia de resolver el problema.

"Si nosotros le exigimos a los productores el tema de las caravanas, tenemos la obligación de cumplir con el suministro. Si no, no es serio. Diría que el caos de abigeato no tuvo que ver y diría que sí (risas). La obligación nuestra es distribuir las caravanas independientemente de lo que pasó, pero lo que ocurrió nos desafía a revisar todo el sistema de trazabilidad para que funcione eficientemente", indicó el ministro.

"Con esto del Correo nos comimos un garrón, pero estamos poniendo la cara y brindando soluciones”, comentó Enzo Benech.

En el caso del Correo Uruguayo, desde el MGAP sostuvieron que al no estar recibiendo el servicio la entidad pública tampoco está percibiendo ningún pago, más allá de las caravanas que ya fueron entregadas.

Para el Correo, perder a un cliente como el MGAP implica un duro golpe en lo económico, en una institución que perdió durante 2017 US$ 34 millones y que acumula a lo largo de nueve años pérdidas por más de US$ 200 millones, según consta en el portal de Transparencia Presupuestaria de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Durante 2017, el Correo Uruguayo recibió un subsidio por parte de Rentas Generales de US$ 30 millones.

Por su parte, el director general del MGAP, Horacio Servetti, manifestó que ante la situación generada se realizó el preaviso de 180 días de no renovación del contrato, que luego de dos años de vigencia, se podía prorrogar por un año más. En el documento se establece que cumplido este paso, cualquiera de las partes puede rescindir el contrato de forma unilateral.

Hasta octubre, que fue cuando se cumplieron los dos años de contrato según explicó Servetti, no había razones de tomar ninguna medida porque el servicio "no había presentado problemas".

Las solicitudes de caravanas deben ser realizadas exclusivamente en la Mesa de Ayuda del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) y el cronograma de entrega por localidades hasta el lunes 28 de enero se puede encontrar en www.mgap.gub.uy.

La entrega comenzó este martes en Libertad, San José y Trinidad.