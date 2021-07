Heber: el operativo contra militantes en Rocha "pudo haber sido un exceso" policial

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, reconoció este miércoles que "pudo haber sido un exceso" el accionar de la Policía de Rocha cuando, a fines de junio, disolvió una aglomeración donde se estaban juntado firmas para promover el referéndum contra la ley de urgente consideración. "Había una convocatoria de aglomeración, que estaba prohibida en su momento, en una plaza, donde se trataba la posibilidad de evitarla", señaló Heber y descartó la persecución política, algo que fue denunciado por el exintendente de Rocha, Anibal Pereyra ante Fiscalía. "No hay ningún trabajo de vigilancia. No existe, y si se tomó de esa manera decimos que puede haber sido un exceso en la función", señaló el ministro.

"Seguimiento", "vigilancia" y "registro fotográfico". Con esos tres términos, el exintendente de Rocha, Aníbal Pereyra, anunció el 25 de junio que iba presentar ante Fiscalía una denuncia contra tres policías luego de percibir que los efectivos, tras recibir una "orden directa", realizaron pesquisas a militantes que juntaban firmas contra la ley de urgente consideración (LUC) en Rocha.

Según Pereyra, los oficiales iniciaron un "procedimiento de seguimiento y vigilancia" por orden de sus superiores a los ciudadanos que colaboran en la recolección de firmas para derogar los 135 artículos de la LUC en el departamento. Por el momento, el dirigente dijo que identificó que tres policías participaron de los hechos desde tres patrullas distintas.

"El lunes, que yo andaba recolectando firmas en la calle, vi pasar, a unos metros de donde estábamos circulando, a uno de estos vehículos. Son tres. Nosotros proporcionamos el número de matrícula, número de evento y los nombres de los policías que estuvieron en los operativos", había dicho a radio Sarandí.

El ministro Heber descartó que hubiera un seguimiento. “No hay ninguna instrucción de seguimiento ni de vigilancia. Había habido encontronazos entre los que recolectaban firmas y la población, y se trataba de cubrir esa situación para que no sucediera”, aseguró.

El 25 de junio, Heber se comunicó con Pereyra y se puso "a la orden". "Hablé con él. La información que nosotros tenemos es que no hay ninguna vigilancia, lo que hay es la garantía para que se pueda generar la aglomeración de firmas", justificó en ese momento Heber y aseguró que "no hay ninguna expresión ni orden de vigilar".

Informó que el tema está en poder del Sistema de Gestión de Seguridad Ciudadana y, de querer hacerlo, un fiscal puede ingresar a ver las grabaciones que los efectivos realizan con cada una de las cámaras GoPro que portan en el pecho. "La llevan para garantizar que los procedimientos se hacen bien cuando se maneja gente a la que hay que convencer y no se maneja ninguna actitud indebida para disolver una aglomeración", explicó Heber.

Además, argumentó que en el interior la Policía "tiene un alto conocimiento de la gente del pueblo" y no necesita investigar para saber quiénes militan contra la LUC. "La tarea de evitar aglomeraciones yo sé que no es simpática, la gente está cansada, harta de estar un poco encerrada, pero con convencimiento, razonamiento y apelando a la cultura de nuestro pueblo se entiende que lo que está haciendo el policía es intentar que el contagio no se disemine", expuso en ese momento el jerarca.