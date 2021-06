Heber afirmó que "no hay vigilancias encubiertas", tras denuncia por "persecución" a militantes

"Está todo registrado" y "no hay vigilancias encubiertas", respondió el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a las acusaciones de "seguimiento", "vigilancia" y "persecución" a militantes que reúnen firmas contra la ley de urgente consideración (LUC) en Rocha realizadas por el exintendente Aníbal Pereyra. El exjerarca frenteamplista denunció este viernes en Fiscalía por los "operativos de inteligencia" que presuntamente han llevado adelante efectivos en diferentes jornadas de recolección de firmas para llevar la LUC a referéndum.

El ministro se comunicó con Pereyra y se puso "a la orden". "Hablé con él. La información que nosotros tenemos es que no hay ninguna vigilancia, lo que hay es la garantía para que se pueda generar la aglomeración de firmas", justificó Heber y aseguró que "no hay ninguna expresión ni orden de vigilar".

Informó que el tema está en poder del Sistema de Gestión de Seguridad Ciudadana y, de querer hacerlo, un fiscal puede ingresar a ver las grabaciones que los efectivos realizan con cada una de las cámaras GoPro que portan en el pecho. "La llevan para garantizar que los procedimientos se hacen bien cuando se maneja gente a la que hay que convencer y no se maneja ninguna actitud indebida para disolver una aglomeración", explicó Heber.

Además, argumentó que en el interior la Policía "tiene un alto conocimiento de la gente del pueblo" y no necesita investigar para saber quiénes militan contra la LUC. "La tarea de evitar aglomeraciones yo sé que no es simpática, la gente está cansada, harta de estar un poco encerrada, pero con convencimiento, razonamiento y apelando a la cultura de nuestro pueblo se entiende que lo que está haciendo el policía es intentar que el contagio no se disemine", expuso el jerarca.

Pereyra afirma que Heber le confirmó que hubo vigilancia

En contraposición, el exintendente asegura que Heber le confirmó que estaban siguiendo a los militantes. En entrevista con Telemundo dijo que quedó "mucho más preocupado" luego de la ratificación del ministro.



"Nos da a pensar... ¿esto se está haciendo en todo el país? Claramente hay que investigar", indicó.



En otro orden, manifestó que este episodio "amerita un gesto y una decisión clara del presidente" porque "en una República como la nuestra no pueden suceder estos hechos".

Entre las "quejas prácticas" y el "desespero"

El actual intendente de Rocha, el nacionalista Alejo Umpiérrez, criticó el proceder de Pereyra y entiende que obedece al "desespero".

SE LLAMA DESESPERO: Hay algo que no se cambia; los que vivieron bajo la visión conspirativa de la historia, siguen en la misma. No hay persecución, es que no llegan a las firmas e irresponsablemente se manijea a la gente. @ObservadorUY https://t.co/X7DStgirlt — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) June 25, 2021

Por otra parte, el senador frentista Charles Carrera entiende que la explicación del ministro Heber es "inadmisible" y se preguntó: "¿Volvieron viejas prácticas?".