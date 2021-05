Horas sindicales: directora de Secundaria respondió ante críticas de Fenapes de "persecución política"

La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, respondió este martes a las acusaciones de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y dijo que ella no persiguió a nadie ni fue la principal interesada en obtener la información. Su comentario surge luego de que el sindicato haya cuestionado la "persecución política" de legisladores y jerarcas de la educación ante faltas irregulares de docentes.

"Yo no estoy persiguiendo a nadie. De hecho, no soy la que hace la denuncia, viene por fuera. Es el Parlamento el que se interesa en la temática. Una directora general que está gestionando en pandemia tiene suficientes actividades como para dedicarse a perseguir a alguien o a hacer una caza de brujas", expresó ante la presencia de periodistas.

Cherro señaló que, de no ser por las acciones "mal realizadas" de parte del profesor Marcel Slamovitz y por el pedido de informes del diputado colorado Felipe Schipani, ella "no tendría por qué" estar informando sobre los justificativos presentados por el también sindicalista, que concluyeron que el dirigente se valió de 250 horas de faltas injustificadas por fuera de la licencia sindical para no asistir a clase.

"De lo que se desprende de las actas se ve que el profesor Slamovitz no sería el único que hubiera incurrido en esas situaciones. Por eso se nos viene una larga búsqueda de información", adelantó y dijo que luego de analizar esa "situación específica" se pueden desprender decenas de episodios similares de años anteriores.

Noticia en desarrollo.