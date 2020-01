Hoteles, "baby sitter" o estilo Airbnb: emprendimientos que cuidan mascotas

Hay 1.750.000 perros y casi 700.000 gatos en hogares uruguayos, según un estudio realizado por Equipos Consultores en 2017. Para el 67% de las casas con perros y el 28% de las que tienen al felino como mascota, las salidas de vacaciones pueden venir acompañadas de una preocupación extra: ¿con quién y dónde dejarlos?

En Uruguay, son cada vez más los emprendimientos que buscan dar solución a esta problemática y se adaptan a diferentes necesidades. Desde "baby sitter" para gatos que acude al hogar para jugar y alimentarlos, hasta hoteles o una especie de Airbnb para alojar a todo tipo de mascotas.

A continuación, cinco opciones y sus características para no tener que recurrir a la familia o amigos cuando te vas de vacaciones:

Como en casa

Es el Airbnb de las mascotas: conecta a los amos con los anfitriones dispuestos a ocuparse de ellos durante esos días. Cada anfitrión establece su tarifa diaria, por lo que el usuario puede encontrarse con opciones desde los $300 hasta los $1000, dependiendo de lo que ofrezca cada alojamiento. En promedio, alojar a la mascota a través de la plataforma Como en casa cuesta unos $450 diarios.

En la web los cuidadores se presentan a través de un perfil propio, con fotos del lugar e indicaciones acerca de si viven en casa o apartamento, las comodidades o si ya cuentan con mascota y si hay niños en la familia.

En sus dos años de funcionamiento, Como en Casa lleva 3000 noches reservadas y un 65% de sus 110 anfitriones ya fueron probados. Cuenta con servicio de emergencia veterinaria las 24 horas.

Felini - Hotel de gatos

En Ciudad de la Costa, sobre la avenida Bullrich se ubica Felini, hotel para gatos. La tarifa para la primera estadía cuesta $350 e incluye habitación climatizada -con luz natural-, comida y piedras sanitarias. Si el huésped es frecuente o de larga estadía, el precio se mantiene. De lo contrario, la tarifa diaria cuesta $400.

Las instalaciones de Felini incluyen jardín semitechado con fuentes de agua, rascadores y casas de madera. Los gatos sociables comparten las salidas -de mañana y de tarde- al jardín con otros huéspedes, mientras que los demás lo hacen solos.

"El relacionamiento se va viendo. Hay algunos huéspedes frecuentes que comparten con otros y forman un grupo, como los niños. Si no, tratamos de que no haya ningún peligro y lo sacamos solo", señaló la propietaria de Felini.

Las cuidadoras son cuatro y viven en el lugar, por lo que la atención es de 24 horas.

Para alojarse en Felini, los gatos deben estar castrados, desparasitados, con pipeta o collar antipulgas y tendrán que ser mayores de seis meses. El hotel de gatos cuenta con su propio apoyo veterinario al que se llama en caso de necesidad -costo que asume el cliente-. Además, cuenta con los datos del veterinario habitual en caso de que se necesite su historial.

Teo the Cat

A las propuestas de hoteles para gatos o la plataforma como en Casa, se agrega otra opción dedicada a los fellinos. Teo The Cat comenzó a funcionar en 2019, como un servicio que cuida gatos a domicilio. Se encargan de todo: la comida, el agua, la limpieza de las piedras sanitarias y hasta de jugar con él y pasar fotos o videos a los dueños.

Hasta el momento, Teo the Cat cuenta con tres cuidadoras a domicilio. Según su fundadora, Romina Fogaza, la ventaja para el dueño es que "no se tiene que mover en ningún momento". Teo the Cat ofrece gratis una entrevista presencial para conocer las necesidades del potencial cliente, quien luego puede confirmar el servicio mediante transferencia bancaria.

El precio de cada visita de entre 30 y 45 minutos es de $ 600 en temporada alta. También cuenta con paquetes que varían en función de la cantidad de visitas. "Hay opción para que (la visita) se extienda más tiempo y se puede cocinar comida casera. Lo que el dueño desee se ajusta al presupuesto", apuntó. El costo es por visita y no depende de la cantidad de gatos, por lo que es el mismo si es uno o son varios.

Teo the Cat funciona en Pocitos, Parque Rodó, Cordón, Palermo, Barrio Sur, Centro, Ciudad Vieja, Aguada, Tres Cruces y Malvín.

Hotel Los Castaños

El hotel canino Los Castaños "Spa para perros" está ubicado sobre la ruta 7, en el kilómetro 34. Cada perro cuenta con un canil techado de piso cerámico y con un pequeño patio. El canil se cierra por la noche y durante el día, los perros son sacados según carácter a corrales más grandes con sombra y agua.

"No acumulamos a los perros y que se arreglen como puedan. Cuidamos mucho eso. Vivimos acá todo el año", comentó la propietaria, que se encarga de los perros junto con su hija.

Los traslados cuestan $ 1.000 y son en camioneta cerrada.

La tarifa básica es de $ 390. En caso de que el perro sea "no sociable" (que no pueda compartir el corral con otros), cuesta $ 450.

Yellow

En Yellow destacan que brindan atención particular a "aquellos gatitos muy jóvenes o mayores, y más ansiosos o que llegan por primera vez". Al llegar, los gatos tienen una etapa de adaptación que varía para cada uno. "En general, se integran con otros huéspedes, salvo que no quieran", subrayó la fundadora de Yellow, Virginia Gómez.

Las instalaciones cuentan con salas climatizadas y solarium. Las habitaciones están protegidas para evitar posibles escapes. "El espacio está diseñado para que puedan estar relajados y entretenidos", indicó Gómez.

Como requisitos, los gatos deben estar desparasitados y vacunados a partir de los tres meses contra rinotraqueítis, calcivirus y panleucopenia. Deben presentar carnet veterinario al día y tienen que estar castrados a partir de los seis meses. También sus dueños deben presentar el resultado negativo de un examen que compruebe que no tiene parásitos y el gato tiene que llevar puesto un collar antipulgas o pipeta 48 horas antes del ingreso a Yellow.

La tarifa por noche es de $ 480 y el late check out, $ 240. Feriados no laborables y días especiales tienen tarifa doble. El precio incluye comida Hill's super premium, arena sanitaria, cepillado, limpieza de ojos -si es necesario- y seguimiento de la estadía por Whatsapp, Facebook o Instagram.