Ignacio González: "Nacional no es tan grande como Peñarol, pero es grande"

Nacional debutará el próximo miércoles en la Copa Libertadores en Venezuela, frente a Zamora. El capitán de ese equipo con sede en la ciudad de Barinas, ubicada a nueve horas de Caracas por carretera, es uruguayo. Se llama Ignacio González, tiene 35 años, y en Uruguay fue campeón con Defensor Sporting en la temporada 2007/2008. Hace dos años que llegó al club venezolano y tiene contrato hasta diciembre. González habló con Referí sobre el partido de Copa, su amor por Peñarol y cómo es vivir en un país tan agitado socialmente.

Actualmente se recupera de una lesión de rodilla mal operada y espera jugar unos minutos el sábado por el torneo local para ver si puede enfrentar a Nacional. “Me hicieron una operación de menisco el 17 de enero, hice la recuperación, volví a entrenar y estaba pronto para empezar a jugar y se me trabó la rodilla. Los médicos del club me decían que era normal, pero me empecé a asesorar con otros médicos, me mandaron una resonancia y resulta que me habían arreglado un menisco que tenía un pellizquito y el interno estaba partido, entonces el 14 de febrero me volvieron a operar”, contó el zaguero a Referí.

Este sábado frente a Anzoátegui intentará sumar minutos, pero no es su prioridad jugar la próxima semana ante los tricolores: “Quiero sumar minutos para ver si de verdad estoy bien como para afrontar un partido de Copa Libertadores, porque si no me siento bien y la pierna no me responde, prefiero darle la posibilidad a un compañero que esté 100% y esperar para otro partido más adelante”, agregó.

"Si Nacional viene golpeado no tenemos que darle vida. En los papeles somos el equipo más débil del grupo y es algo que nos juega a favor porque por ahí los equipos van a venir pensando que somos débiles".

Su pasaje por Zamora es postivo, según comentó: “En lo deportivo logramos los objetivos que nos planteamos, somos los campeones del torneo venezolano y ahora aspiramos a jugar la Copa para trascender porque es una deuda que tiene el equipo, la mayoría de los venezolanos compiten pero no trascienden. Entonces nosotros tenemos esa vara alta para que también se conozca el fútbol y los jugadores de acá”.

Agregó que el nivel de futbolistas es bueno, pero “todo pasa por la cabeza del jugador”.

“Nosotros venimos de otra escuela, de muy jóvenes nos inculcan otra cosa, para nosotros el fútbol es todo, por ahí acá el jugador llega a Primera, gana un poco de plata y se conforma con eso. Al año siguiente está otra vez en la mala y no aprovechó la oportunidad. En nuestro equipo hay jugadores muy jóvenes pero que tienen la cabeza muy clara, uno trata de hablarles mucho y de aconsejarlos, de dejarles claro que aprovechen la oportunidad. Trataremos de que nos vaya bien, para que salgan adelante y que tengan una carrera fuera del país porque acá la cosa está bien fea para ellos”, dijo.

La crisis social de Venezuela es complicada y González contó cómo se hace en el día a día. “Barinas es una ciudad como Salto, con un calor impresionante, una ciudad chiquitita. La situación país también la tiene un poco deteriorada”.

Él vive con su esposa y sus dos hijos: “Los niños estudian, hacen otras actividades en el día, tratamos de que no se den cuenta de las cosas que pasan, tratamos de hacérsela más fácil; la que sufre un poco es mi señora porque entiende como son las cosas. Pero es lo que nos tocó, es mi trabajo y ella me apoya y siempre está conmigo, así que apretamos los dientes y le damos para adelante”.

Calificó de “jodido” el momento. “Es como ven en Uruguay por televisión, vas al supermercado y no encontrás lo básico. A veces hay tres o cuatro góndolas con Coca Cola porque es lo que hay para poner. Pero yo le digo a los muchachos que somos afortunados de jugar a la pelota, tenemos la suerte de llegar a cosas que otra persona venezolana no puede y ahí la vamos llevando”.

Con contactos y más caro de lo normal, suelen conseguir lo que no hay en los supermercados o farmacias: “Por ejemplo, vas por un medicamento y si no hay, ponés en el estado de whatsapp, ‘necesito un calmante’ y al toque te saltan, ‘en tal y tal lado se consigue; yo lo tengo, lo consigo; sale tanto’ y te lo cobran 10 veces más de lo que cuesta normalmente. La gente se aprovecha de la situación. El famoso país de vivo”.

También sucede que tres veces por semana se quedan incomunicados: “Cuando hay problemas de que la gente se manifiesta, se arma lío y te tumban las redes, el wifi, te cortan la luz y nos quedamos en la casa con los niños encerrados”.

Hace 25 días asesinaron a una persona muy cercana a él y le pegó fuerte: “Cuando hay problemas de protestas, matan a muchos inocentes que no salen a la luz. En la última protesta que hubo mataron al chico que me hizo la resonancia magnética, una persona que era hincha del club y yo había hecho buena relación con él. Me afectó muchísimo porque lo conocía; fue con su mujer y su hijo en paz, para tener un país mejor y le pegaron un tiro en la cabeza”, contó. A raíz de lo que pasa en aquel país, el padre del futbolista, que vive en Montevideo, adoptó a un muchacho venezolano que llegó al país y estaba pasando mal.

Volviendo al fútbol, el año pasado cuando Zamora fue campeón, González festejó con una bandera de Peñarol: “Soy hincha de Peñarol desde la cuna, es un amor que tengo, me salió hacerlo de esa forma y tuvo tanta magnitud porque soy el capitán”, confesó a Referí.

Tanto es así que tiene DirecTV con la canalera uruguaya para ver a Peñarol y el carnaval. De paso, aprovechó para mirar a Nacional, su próximo rival: “No tuvo un gran arranque de campeonato, un equipo que tiene un técnico nuevo y viene con una idea de trabajo que está tratando de inculcar, por ahí el equipo no la agarró rápido. Pero nosotros no podemos confiarnos. Les dije a los muchachos que porque perdieran 4-1 no quiere decir que nosotros les vamos a hacer 4. Es un partido de Copa, es un equipo grande, van a jugar de otra forma la Copa, se juegan muchas cosas como club y por lo que es Nacional en Uruguay, que no es tan grande como Peñarol pero bueno, es un equipo grande”, cerró con sorna.

La fortaleza de Zamora

“Fortaleza es que es un equipo joven, con ganas. Un equipo que corre los 90 minutos, un equipo que se entrega siempre, que es muy compañero a la hora de jugar y de apoyar al otro. Eso fue lo que nos llevó a salir campeones el año pasado y ante la adversidad nos hacemos fuertes y trataremos de que la camiseta que tengamos enfrente en Copa Libertadores no nos afecte y podamos hacer lo que hicimos en el torneo local, que ganamos de punta a punta”, dijo González.

14

Son los equipos en los que jugó González: Liverpool, Cerrito, Defensor, Chacarita Juniors, San Martín de San Juan, Durzano, Talleres, El Tanque Sisley, Mitre y Unión Aconquija (Argentina), Universitario Sucre, Deportivo La Guaira, Fénix y Zamora.

Viaje tricolor

Nacional viaja el lunes a Barinas en un vuelo chárter. El partido es el miércoles a la hora 21:30 de Uruguay.