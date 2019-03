Importar de Iquique: la opción de comerciantes pare evitar intermediarios y bajar costos

Zona Franca de Iquique en el norte chileno. Hasta allí viajará un grupo de comerciantes de Maldonado para explorar una estrategia de negocios diferente, alertados por el costo que pagan por los artículos que luego venden en la plaza domésticas. Pretenden conseguirlos a valores más accesibles que les permita dar mayor viabilidad a sus empresas y mantener la mano de obra.

Los empresarios adquieren mercadería a través de grandes importadores o intermediarios que obviamente le agregan su ganancia a cada transacción. Por ese motivo, deben trasladar ese costo al público. Entonces, la idea es comprar directamente y a precios más razonables. El punto elegido para hacerlo es la Zona Franca de Iquique (Zofri) que funciona hace más de cuatro décadas en el norte chileno. Desde hace años algunas empresas uruguayas efectúan operaciones comerciales en ese lugar y los esteños ahora ven a ese enclave aduanero como una oportunidad para ahorrarse dinero y dolores de cabeza.

La iniciativa surgió en la Unión de Comerciantes de Maldonado donde conocen experiencias de otros colegas. Su presidente, Daniel Pígola, dijo a El Observador que ya está programado un viaje para Iquique el 22 de abril en el que participará un grupo de integrantes de la gremial.

“La idea es ver qué mercadería le sirve a cada uno, cuál es viable para traer; hay que ver bien los costos y comprar mejor”, explicó. De esa manera, buscan “abaratar los precios para poder vender mejor y tener una diferencia que permita mantener la mano de obra en el departamento”, añadió.

“La intención es juntar diferentes artículos y que vengan en un mismo flete; así se puede compartir gastos al unificar la parte logística”, expresó Pígola. El objetivo futuro es tratar de armar un pool de compras, abierto para todas las empresas que quieran participar y así conseguir márgenes que den viabilidad.

No hay solo que quejarse, sino hacer cosas que permitan preservar la fuente laboral, mantener las empresas, que no cierren; si eso pasa se empieza a mandar gente al seguro de paro y se convierte en un problema social que se termina pagando entre todos”, afirmó.

La zona franca

En el sitio web de la Zofri figuran ventas hacia Uruguay desde 2005. El año pasado las operaciones fueron por US$ 18 millones. Los diez primeros rubros comercializados por la zona franca a nivel general fueron aparatos de electrónica, automotriz, prendas de vestir, combustibles y lubricantes, menaje y artículos del hogar, textil, calzados, maquinarias y equipos, juguetería y equipos de computación.

Los tres principales orígenes de los productos que comercializa son China, Estados Unidos y Japón. En la Zofri hay instaladas actualmente más de dos mil empresas.

Una conveniencia para los compradores uruguayos pasa por el precio de la mercadería que al estar en zona franca ingresó con exoneración de impuestos y tiene por tanto un costo menor. Otra es el transporte: por ejemplo si se adquiere un producto de origen chino, el flete —terrestre en este caso— vale más barato y el viaje es más corto.

Sin embargo, para la transacción no hay beneficios arancelarios más allá que haya con ese país un Tratado de Libre Comercio (TLC). La explicación es que la mercadería tiene a Chile como país de procedencia, pero su origen no lo es, es decir fue fabricada en otro lugar. Tomando como ejemplo artículos chinos, la importación pagará los tributos correspondientes al país asiático. Lo mismo ocurre con la Tasa Consular. El gravamen que se aplica es de 5% y no de 3% por tratarse de un producto de extrazona.

Igualmente, los integrantes de la Unión de Comerciantes de Maldonado ven una oportunidad en Iquique y hacia ese lugar partirán el mes próximo. “Cada uno va con la idea de cuál mercadería le sirve traer, después pueden aparecer otros artículos que se pueden comercializar acá; hay que dedicarle tiempo y pienso”, indicó Pígola.