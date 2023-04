Independiente en horas de crisis: se fue el presidente y Pablo Repetto les dijo que no

Independiente de Avellaneda vive una de las peores crisis de su historia luego de que este martes presentara renuncia, a través de sus redes sociales, el presidente Fabián Doman.

"El club vive tiempos difíciles. Los peores de su historia", comenzó diciendo el presidente saliente, quien fue electo en el cargo en lugar de Hugo Moyano.

Doman dijo que en el rey de copas no existe una "grieta" sino un "todos contra todos" y que los enconos personales están por encima del club desde hace 30 años.

Esta fue la carta que publicó Doman:

Ante esta situación, el entrenador uruguayo Pablo Repetto se bajó de la candidatura a dirigir al club, con el que ya tenía avanzadas las tratativas para llegar a cerrar un acuerdo.

Tras ser campeón uruguayo con Nacional en 2022, Repetto está inactivo como DT.

Los hinchas se fueron a manifestar a la sede del club para manifestar su descontento.

El 20 de marzo, Independiente se quedó sin técnico al ser cesado Leandro Stillitano. Ricardo Zielinski, a días de ser despedido de Nacional, estuvo en carpeta para tomar al equipo. Sin embargo, el rojo terminó apuntando a otro ex Nacional, Repetto. En el marco de crisis institucional que vive el club el ex DT de Fénix, Cerro y Defensor Sporting no quiso asumir el riesgo.

Mientras, el rojo seguirá siendo dirigido por Pedro Monzón.