Sylvester Stallone prepara una serie sobre la adolescencia de Rocky

El éxito de las series que se estrenan en las diferentes plataformas de streaming parece haber despertado nuevamente el ingenio del protagonista y creador de la interminable saga de Rocky, Sylvester Stallone, quien acaba de presentar en su cuenta de Instagram una serie de notas escritas a mano sobre papel en torno a la posibilidad de concretar el proyecto de una serie de televisión basada en la vida del boxeador oriundo de Filadelfia, Pensilvania.

La estrella de 74 años, cuya película original de 1976 ganó tres Oscar (Mejor película, Mejor director para John Avildsen y Mejor montaje) y gracias a la cual obtuvo personalmente dos nominaciones (Mejor actor y Mejor guion original), compartió fotos de dos páginas de su block de notas con el encabezado "Tratamiento para la serie de precuelas de Rocky".

"Esta puede ser la publicación más extraña hasta ahora", escribió Stallone, en el texto que acompaña las fotos.

"Idealmente serán diez episodios durante algunas temporadas para llegar realmente al corazón de los personajes en sus años más jóvenes", precisó Stallone. "Aquí hay una pequeña parte de cómo comienza mi proceso de escritura creativa. Espero que suceda" reveló.

La primera página que se muestra prepara el escenario para los fanáticos y potenciales productores: "¡Imagínense una máquina del tiempo que simplemente nos transportará a los orígenes de Rocky, un mundo cinematográfico lleno de personajes que han sido amados por personas de todo el mundo durante casi cinco décadas!".

Según las notas, la historia de los orígenes del boxeador al que apodaban el "Semental Italiano", se desarrolla en la década de 1960, lo que Stallone describe en la página como "la generación más transformadora de la historia moderna".

Allí se mencionarán los principales hitos de la era, como la llegada del hombre a la Luna, las luchas por los derechos civiles y la Guerra Fría.

"No hace falta decir que los 60 fueron una época dinámica", agrega la descripción. "Sin embargo, entre toda esta actividad sísmica social, nos acercamos a la vida bastante simple de Robert 'Rocky' Balboa, de 17 años", subraya. "Cuando conocimos a Rocky por primera vez en 1976, era un alma muy perdida".

"Ahora vemos a este joven luchando como todos los jóvenes tratando de encontrar su lugar", destaca Stallone.

La película generó una legión de seguidores y dio lugar a cinco secuelas de la franquicia, a pesar de que Stallone, en múltiples ocasiones, ha intentado retirar al personaje. Además, realizó dos películas como parte del spin-off de Creed (por la primera obtuvo otra nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto), protagonizada por Michael B. Jordan, cuya tercera película se estrenará en 2022.

La saga de Rocky, como ya se ha mencionado, comenzó en el año 1976 y desde entonces Stallone ha estrenado un total de ocho películas sobre el boxeador: Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV (1985), Rocky V (1990), Rocky Balboa (2006), Creed (2015), Creed II (2018) y la próxima Creed III (2022). Las tres últimas cintas son secuelas centradas en el personaje de Adonis Jonhson Creed, el hijo de Apollo Creed, su rival de las dos primeras partes, a quien Rocky decide entrenar.

En total la franquicia recaudó más de u$s 1700 millones a nivel global (la primera parte costó u$s 2 millones y consiguió u$s 225 millones) y sigue cosechando éxitos casi medio siglo después de su inicio, con lo que no sería nada raro que este nuevo proyecto despierte el interés de unas cuantas compañías de servicio de contenidos por streaming, teniendo en cuenta además el suceso de Cobra Kai, la serie emergida de la saga de Karate Kid.

Stallone era prácticamente un desconocido hasta su papel protagonista en el éxito mundial del primer Rocky. La historia cuenta que el 24 de marzo de 1975 vio el combate entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, pelea en la que supuestamente se basa la idea fundamental del personaje. La noche de la pelea, Stallone, inspirado, fue directamente a su casa y después de tres días ya había escrito el libreto. Intentó venderlo siempre con la intención de interpretar el rol principal. Y a pesar de que esta exigencia no les gustaba a los productores -tenían en mente a una estrella ya consagrada como Ryan O'Neal, Burt Reynolds o Robert Redford- e incluso se ofrecieron grandes sumas de dinero para que no protagonizara la película, Stallone rechazó todas las ofertas hasta que el estudio le permitió interpretar al protagonista.

Ahora, con esta noticia, parece que no son pocos los fanáticos y seguidores que le reclaman a "Sly" Stallone que inicie también la serie precuela de otro de sus personajes más famosos, Rambo.

El Cronista