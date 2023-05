"No se puede asar la manteca": el fuerte cruce entre Gerardo Sotelo y un twittero sobre la competitividad de Canal 5

Gerardo Sotelo, presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual (SECAN) del Uruguay y director de Televisión Nacional del Uruguay (TNU), tuvo una discusión respecto a la programación y la competitividad del canal público en Twitter.

La conversación comenzó a partir de una publicación de la cuenta @Teleuruguaya en la que se preguntaba el motivo por el que Canal 5 (TNU) "no es un canal competitivo", a pesar de la inversión y los recursos que se dedican a la producción nacional. "En los 90 era una opción como lo eran los canales privados, claro que había menos canales para ver, pero era común ver programas en el 5", afirmaba.

El director del canal le respondió públicamente y desde ese momento se enroscaron en un debate sobre la programación de la señal de aire. "La respuesta es compleja y comienza por refutar su afirmación: Canal 5 es competitivo en el público que mira TV (cada vez mayor y de segmentos sociales más bajos) por otra cosa que no sean realities, entretenimiento, banalidades e informativos de gran despliegue humano y tecnológico. Para eso no tenemos recursos ni mandato", comenzó Sotelo.

"Hacemos lo nuestro (14 horas de vivo, informativos profesionales, magazines de actualidad, apoyo a artistas y sociedad civil en gral., primer productor nacional de documentales, cobertura de eventos en todo el territorio, etc.), mejorando en calidad, imparcialidad y audiencia. Además, intentamos competir más allá de la pantalla tradicional, en busca de un amplio sector que ya no mira TV. Así, desarrollamos nuestros contenidos digitales, donde crecemos día a día", respondió Sotelo.

En contrapartida, desde la cuenta –que se dedica a analizar el contenido de la televisión nacional– respondieron que "un canal de TV abierto generalista tiene que tener programas que mucha gente elija ver". "Los recursos los tienen sí. Tal vez precisamente por ese prejuicio de que lo muy visto es 'banal' es por lo que el canal es tan poco visto", agregaron.

A partir de la pregunta de "¿cuál sería el problema con el género entretenimiento?", Sotelo respondió: "Ninguno, salvo que deberíamos hacer programas de entretenimiento que compitan con los grandes formatos de la TV comercial, y alineados con nuestro mandato, es decir, renunciando a la frivolidad, la banalidad, la erotización y los golpes bajos, para un público potencial que Ud. no puede definir a qué porcentaje ascendería".

"Imposibilitados de comprar formatos extranjeros, por directa o por pasiva nos enfrentaríamos a la escasez relativa de recursos, además de a la incertidumbre sobre el éxito de semejante esfuerzo y al despilfarro derivado de priorizar un medio en declive en lugar de uno en ascenso. Créame que tenemos mucho para mejorar y lo intentamos, pero obre la base de que no se puede asar la manteca", agregó el director de TNU.

En los últimos años la televisión abierta ha apuntado a la compra de formatos internacionales de producción nacional, desde MasterChef hasta ¿Quién es a Máscara? pasando por Bake Off, Ahora caigo y Los 8 escalones. La propuesta de programas de entretenimiento producidos en Uruguay ha crecido rápidamente, acumulando también gran parte del rating.

Sotelo también indicó que "un canal público debe cumplir con los cometidos legales" y consideró que "mucho" o "poco" es relativo al universo de referencia. "¿Sabe cuánta gente es como para determinar lo mucho o poco?", le preguntó el jerarca al twittero que respondió de forma contundente: "Sé que cero punto con décimas es extremadamente poco para los recursos que el canal consume".

"¿Ud. me dice que, sin saber cuántas personas mirarían programas sobre actualidad, cultura, ciencia y análisis de la realidad ni cuáles son los recursos disponibles, puede arrebatar porciones significativas de encendido a los shows televisivos e informativos de la TV comercial? ¿Dice además que, contrariando el rumbo del mundo, es mejor invertir ahí que en el desarrollo de los contenidos digitales donde, a diferencia del encendido de TV, cada vez hay más público y la producción es significativamente más barata? Llámeme. Lo suyo no es la humidad, pero quiero ser parte de su gloria", apuntó Sotelo.

"A la primera pregunta, sí", escribieron desde la cuenta. "La segunda tiene un gran error, las grandes plataformas digitales están buscando parecerse a canales abiertos (agregando tandas comerciales, canales, poniendo horarios de estreno) peleándose por los derechos de los programas de TV abierta".

El director del canal público señaló que no se refería a "las grandes plataformas digitales", ya que "no tienen relación con nuestra naturaleza y propósito", sino a los medios periodísticos. "La inversión publicitaria y corporativa sigue la migración del público de la TV a los contenidos digitales, no al revés", apuntó.

"Canal 5 es un canal abierto generalista, no un medio periodístico. Si está siendo considerado como eso, ahí veo otro motivo por el cual al canal le va mal. Que tenga noticieros o programas periodísticos no lo hace un medio periodístico", concluyó el twittero.