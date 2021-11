Instagram verificará la identidad de los usuarios con un video corto de su rostro

Instagram solicitará a los usuarios de la red social que comprueben su identidad al acceder a la cuenta con un video selfie, una grabación de corta duración de su rostro que la plataforma eliminará al cabo de 30 días.

La red social de Meta ha introducido un sistema de identificación basado en el rostro del usuario, por el que se solicita que grabe un video corto en el que se vea su cabeza desde distintas direcciones.

Esta función, compartida por el analista Matt Navarra, busca ayudar a confirmar que el usuario es una personal real, aunque no se detalla si solo en el caso de las cuentas de nueva creación o en todas, incluidas las ya existentes.

Meta asegura que el video selfie no se verá en Instagram, y que será eliminado al cabo de 30 días. También dice que no recogen datos biométricos de él y que no utilizan la tecnología de reconocimiento facial.

Meta anunció a principios de noviembre que dejaría de utilizar su tecnología de reconocimiento facial, que permitía a los usuarios identificarse de forma automática en fotos y videos, y que borraría los metadatos de más de mil millones de personas con los que funcionaba el sistema.

La compañía aseguró ser consciente de las preocupaciones que esta tecnología suscitaba, e incluso de la falta de regulación, pero señaló su intención de seguir trabajando en el reconocimiento facial para usos diferentes, como verificar la identidad de usuarios o prevenir el fraude y la suplantación de identidad.

Europa Press