Inter de Miami vs Toronto: Lionel Messi fue sustituido y su equipo gana por la mínima

El capitán de la selección argentina se perdió los dos últimos partidos de su equipo que sin su presencia le ganó 3-2 a Kansas City para luego caer goleado contra Atlanta United 5-2.

Messi salió lesionado en el primer partido de Argentina por Eliminatorias contra Ecuador y no estuvo en la victoria contra Bolivia en La Paz.

An early chance in the box by Messi that just misses the far post 😲😲#MIAvTOR | 0-0 pic.twitter.com/LCom6gmFgw