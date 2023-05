Inter quiere intimidar a Nacional con su hinchada y vendió 5.000 entradas más

𝐎𝐡, 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥: 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐮 𝐯𝐢𝐯𝐨 𝐚 𝐞𝐱𝐚𝐥𝐭𝐚𝐫! 🥰



O adm se despede com essa prévia do que viveremos na próxima quarta-feira. Falta pouco para mais uma noite de CONMEBOL @LibertadoresBR no Beira-Rio!



🔗 Assista aos bastidores: https://t.co/mqMtQwh2H7 pic.twitter.com/xIBmuFU9De