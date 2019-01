Januahairy: ¿por qué hay mujeres dejándose crecer el vello corporal en todo el mundo?

Un grupo de chicas acaba de iniciar una campaña que durará un mes para motivar a sus congéneres a que se dejen crecer el vello corporal.

"Januhairy" -una combinación en inglés de las palabras enero y peludo- quiere que las mujeres "aprecien y acepten" su vello al tiempo que recaudan dinero para caridad.

La promotora de la iniciativa, Laura Jackson, estudiante de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, dijo que su propuesta ha tenido una buena acogida.

La joven, de 21 años, dijo que la idea se le ocurrió después de dejarse crecer el vello para una presentación.

"Aunque me sentí liberada y más confiada en mí misma, algunas personas no entendieron. Me di cuenta de que todavía hay mucho por hacer para que nos aceptemos total y verdaderamente", comentó.

Únicos

La campaña se lanzó en diciembre y, por los momentos, participan mujeres en el Reino Unido, Canadá, Alemania, Rusia, España y Estados Unidos.

Jackson espera recaudar US$1.000 para Body Gossip, una organización que educa a los jóvenes acerca de la imagen corporal.

"Solo quiero que las mujeres se sientan más cómodas en sus cuerpos, hermosos y únicos", dice Jackson.

Y añade: "Es un proyecto de empoderamiento para que todos entiendan más acerca de la percepción de sí mismos y de otros".

Libertad

India Howland, estudiante de drama en la Universidad de Exeter, también está participando en Januahairy.

"Creo que tener vello es una de las muchas cosas por las que a las mujeres no debería hacérseles sentir menos", dice.

"He escuchado a chicas disculpándose por tener las piernas peludas. Pero se debería expresar la feminidad en la manera que se quiera, nadie tendría que sentir la presión de afeitarse", agrega.

Lila Boschet, de Laguna Beach, una ciudad en California, EE.UU., está muy animada con la iniciativa.

"Habrá momentos en los que me sentiré incómoda, pero también me emociona pensar a dónde me llevará esto".

Y añadió: "Con frecuencia se me olvida afeitarme, pero ahora quiero hacerlo de una forma activa, no pasiva".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=pf5td995Yn8

https://www.youtube.com/watch?v=2LmwkcOshFg

https://www.youtube.com/watch?v=ZU3QkNT_HGo