Javier García propuso que militares cocinen y entreguen viandas escolares

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, puso a disposición a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) "para apoyar para apoyar en alimentación de escolares" después de que los maestros nucleados en la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) resolvieran no hacer más guardias gremiales los días de paro y, en consecuencia, no entregar más viandas de comida a los alumnos que forman parte del Programa de Alimentación Escolar.

"Entre adultos podemos discutir, pero con la alimentación de los gurises no se juega", escribió el ministro en su cuenta de Twitter.



Me comuniqué con la pte. de Primaria Graciela Fabeyro y pte. de ANEP Robert Silva para poner a disposición logística de FFAA para apoyar en alimentación de escolares ante medidas gremiales. Entre adultos podemos discutir, pero con la alimentación de los gurises no se juega — Javier García (@JavierGarcia_Uy) September 15, 2022

Este jueves con el paro general de 24 horas fijado por el PIT-CNT, algunos comedores quedaron cerrados. La directora general de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeyro, dijo que si bien habría "muchas escuelas abiertas", "no hay modo con las escuelas que están cerradas".

"Las escuelas que abren y tienen personal responden normalmente, elaborando los alimentos o recibiendo a las empresas en los casos que está tercerizado", dijo a Telemundo.

Sin embargo, con las cerradas "no hay modo". "Con el paro de transporte no se puede asegurar que haya personal, no es viable organizar previamente alguna estrategia", declaró.

El ministro García dijo que esperaba que "se recapacite" y "se deje sin efecto" la medida de la FUM. En cualquier caso, le comunicó a Fabeyro y al presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, que las Fuerzas Armadas estaban a disposición para encargarse de la logística de la alimentación escolar. Los militares podrían aportar tanto "en materia logística" como para "cocinar", dijo este jueves en 12 PM de Azul FM.

"Lo van a tener en cuenta", sostuvo respecto a la respuesta que recibió desde las autoridades educativas.

García también criticó el paro general fijado por el PIT-CNT

"Las reivindicaciones gremiales deben ser claras. Por algo concreto. Este es un paro político por algo que no existe. Donde no hay un proyecto de ley", alegó en referencia al anteproyecto de reforma de la seguridad social. Uno de los puntos que señalaron desde la central sindical para fundamentar la medida.