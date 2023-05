Jorge Rial y su experiencia cercana a la muerte en Colombia: "Es un momento glorioso"

Luego de haber sufrido un infarto durante un viaje a Colombia el pasado 29 de abril, el conductor argentino Jorge Rial concedió una entrevista radial este lunes, en la que habló por primera vez de lo sucedido y de su experiencia cercana a la muerte, tras pasar clínicamente muerto durante diez minutos.

Rial pasó por su programa Argenzuela en la emisora Radio 10, y allí habló con sus compañeros. "Pido perdón por la voz", dijo al comienzo de la charla. "Es la que quedó después de haber tenido un caño en la garganta durante catorce horas. Un espectro, casi me convierto en eso".

“Me tuvieron 14 horas sedado, dormido. No era un coma inducido. Me tuvieron que sedar mucho porque no lograban encontrar el punto ese... técnicamente lo que tuve fue un paro cardíaco con muerte súbita”, agregó.

Tras el episodio, el conductor argentino permaneció internado en Bogotá durante dos semanas, antes de ser trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario para continuar con su recuperación.

Rial contó que todavía está procesando lo ocurrido y que el incidente tuvo un profundo efecto en su psiquis. “Fue muy angustiante lo que pasamos todos hace 20 días en Colombia. En donde estaba y en donde me atravesó la situación que todavía estoy tratando de reconstruir", afirmó.

"Estoy haciendo las primeras salidas estoy saliendo a caminar", contó sobre su recuperación. "Y después, la cabeza. La cabeza me la partió en mil pedazos porque nadie está preparado para morirse. Literalmente fue lo que me pasó: la hoja clínica dice ‘muerte súbita’.

Y agregó un dramático testimonio: "Estuvieron más o menos diez minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos”.

Sobre esos diez minutos en los que estuvo muerto, Rial aseguró: “La muerte no es dolorosa, es un lugar cálido. El dolor es el que dejás, pero le quiero decir a todos que es un momento glorioso, es cálido, es lindo, te atrae, te lleva. Escuché la voz de mi nieto que me decía ‘dale tata, dale’. Yo lo escuchaba y me desesperaba”.

“Omar es el nombre del enfermero que se trepó arriba mío y se negó a dejarme ir. Todavía no lo asumo. Lo cuento y parece que estoy tocando la historia de otro, pero es la mía. Realmente fue terrible y tuve mucha suerte”, continuó el exconductor de Intrusos.