Jorge Rial volvió a Argentina en un avión sanitario: "Dios me dio otra oportunidad"

Este martes a la mañana, Jorge Rial anunció a través de sus redes sociales que regresaba a Argentina: “Ahora sí, volviendo”. El periodista embarcaba hacia Buenos Aires desde Bogotá (Colombia), luego de haber sufrido un infarto el pasado 29 de abril, en un vuelo sanitario.

Su médico personal, Guillermo Capuya, había adelantado que el traslado se haría en un avión especializado. Según informaron medios argentinos, el vuelo hizo escala en Leticia, luego en Santa Cruz de la Sierra y finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 21:08.

El periodista fue trasladado al Sanatorio Finochietto, donde permanecerá en observación antes de ser dado de alta para seguir el proceso en su casa.

Desde que salió de cuidados intensivos, el conductor de Argenzuela ha compartido sus días en la Clínica del Country de Bogotá. La última publicación en su cuenta de Instagram es una fotografía de su cama en el hospital con una reflexión sobre su periodo de internación.

"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde", escribió.

"Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida", agregó con el hashtag "renacido".